Adana'da vahşet! İki kardeşe kurşun yağdırdılar

Adana'da iki kardeş, çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü. İhbar sonrası olay yerine gelen polis, 12 adet boş kovan buldu.

İKİ KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, saat. 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir grubun içinde yer alan ve kardeş olan Serdar ile Umut Akipa, diğer grubun silahla ateş etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden vuruldu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Umut Akipa'nın öldüğünü belirlerken Serdar Akipa hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Serdar Akipa da kurtarılamadı. Akipa kardeşlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNDE 12 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis olay yerinde 12 adet boş kovan bulurken, bölgede delil çalışması yaptı. Şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.