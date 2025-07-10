2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandı

2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandı
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Adana'da 2 gence sopayla işkence eden ve adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler bu kez yaşlı bir adama işkence edip o anları kaydetti. Yakalanan şüpheli yine "Görüntülerdeki ben değilim" dese de bu sefer kurtulamadı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.E. (28), sosyal medyada cinsel içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen H.D. (17) ve A.T.'yi (22) mahalleden alarak Mersin-Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.

2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandı

2 GENCE İŞKENCE EDİP KAYDETTİ

Burada yüzünü gizlemek için kask takan İ.E., gençleri sopayla acımasızca dövdü. O anlar, beraberindeki kişilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, gözyaşları döken gençlerin "Kurban olayım yapma!" diye yalvarmaları dikkat çekti.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.'yi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savundu. Ancak ifadesi inandırıcı bulunmayan İ.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BU KEZ YAŞLI BİR ADAMA İŞKENCE ETTİLER

Soruşturma sürerken, İ.E.'nin başka bir şiddet olayına karıştığına dair görüntüler ortaya çıktı. Bu kez darp edilen kişinin 68 yaşındaki A.B. olduğu öğrenildi. Aynı mahallede kaydedilen videoda, İ.E. ve yanındaki H.K.D. (25) ile İ.A (25)'ın yaşlı adamı sopalarla dövdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandı

"BEN DEĞİLİM" DESE DE TUTUKLANDI

Çıkan yeni görüntülerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E tekrar yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İ.E ve yanındaki H.K.D ile İ.A'da yakalandı.

2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandıTutuklananİ.E

İ.E emniyetteki sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi ben değilim" dediği öne sürüldü. H.K.D ve İ.A.'da suçlamaları kabul etmedi. 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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