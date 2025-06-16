Adana'da Pikap Sulama Kanalına Devrildi: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Adana'da Pikap Sulama Kanalına Devrildi: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu baba Metin Yıldırım ve 6-8 yaşındaki iki kızı hayatını kaybetti. Kazanın dönüş yolunda babalar gününde mezar ziyareti yaptıktan sonra meydana geldiği öğrenildi.

Adana'da pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu baba ve 6-8 yaşları arasındaki iki kızı yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Mersin'de mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesine bağlı ova mahallelerden Mürseloğlu sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen baba Metin ve kızları Aylin ile Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazayı fark eden çevreden geçenler yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedeni vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken otopsi sonrasına cenazelerin Kefeli'ye getirilip defnedileceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Dünya diken üstünde! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey ismini öldürdü
İranlılar İstanbul'dan otobüslerle ülkelerine dönüyor

İstanbul'da İranlı yoğunluğu! Hepsi firmalara koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor

452 yıllık tarihi izi, her gün temizliyor
İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular

Savaşta tehlikeli eşik aşıldı! İran, İsrail'i ilk kez bu silahla vurdu
''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna Olise'den olay cevap

''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna olay cevap
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Ali Koç gözünü kararttı! 90 milyon euroluk golcüyle görüşmeler başladı
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: 'İnşallah bir gün''

Babası transferi neredeyse duyurdu: İnşallah Galatasarayımıza gelirsin
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar

Türkiye'de küme düşen o takım isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.