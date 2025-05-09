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Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet

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Adana'da bir ilkokulda görevli özel eğitim öğretmeninin, otizmli çocuklara şiddet uyguladığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüler sonrası görevden uzaklaştırılan öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yer alan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T., otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı.

Adana'da öğretmen, otizmli çocukları dövdü

ÖĞRETMENİN OTİZMLİ ÇOCUKLARA ŞİDDETİ KAMERADA

Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi. Hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı

Adana'da öğretmen, otizmli çocukları dövdü

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri söz konusu öğretmeni evinde gözaltına aldı. Şüpheli öğretmen ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Adana'da öğretmen, otizmli çocukları dövdü

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan Adana Valiliği, öğretmenin görüntülerden sonra görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Adana'da öğretmen, otizmli çocukları dövdü

Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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