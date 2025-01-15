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Evlerinden cephanelik çıkan kardeşlerin ifadesi 'pes' dedirtti

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Adana'da iki kardeşin yaşadığı müstakil eve yapılan operasyonda 13 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan kardeşler ifadelerinde "Silahları görünce şok olduk" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (49) ve kardeşi Şerif D.'nin (42) oturdukları müstakil evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine, kardeşlerin ikametine operasyon düzenledi.

EVDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Müstakil evin merdiven dairesinde bulunan bir valizin içerisinde 11 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 namlusu olmayan tabanca, 2 tabanca gövdesi, 34 şarjör, 14 tabanca parçası ve çelik yelek ele geçirildi. Olayla ilgili Mehmet D. ve Şerif D. gözaltına alındı.

Evlerinden cephanelik çıkan kardeşlerin ifadesi 'pes' dedirtti

"GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

Emniyette ifadeleri alınan kardeşlerden Mehmet D.'nin, "Ben Manavgat'ta otelde çalışıyorum, Adana'ya yeni geldim. Valizden silahın çıktığını görünce şok oldum" dediği, Şerif D.'nin ise, "Konuyla asla bir ilgim yok, polisin silahı çıkarttığını görünce şok oldum, silahlar bizim değil" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. ve Şerif D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evlerinden cephanelik çıkan kardeşlerin ifadesi 'pes' dedirtti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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