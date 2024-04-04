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Adana'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavga polis tarafından önlenildi

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Adana'da mazbatanın en çok oy alan muhtar yerine ikinci olan muhtara verilmesi üzerine çıkan kavgayı polis önledi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mevcut muhtar Ahmet Kırtay ve İsa Karagöz muhtar olmak için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday oldu. Seçim sonucunda Kırtay 700 oy alırken, Karagöz bin 300 oy alarak birinci oldu. Ancak Kırtay, Karagöz'ün adresinin mahallede olmadığını öne sürerek İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz üzerine yapılan incelemede Karagöz'ün adresinin mahallede olmadığı belirlenerek, mazbata seçimi ikinci sırada tamamlayan Kırtay'a verildi. Karagöz taraftarları, Kırtay'ın muhtar olduğu dönemde Karagöz'ün adresinin değiştirildiğini öne sürdü. İki grup arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polis kavayı biber gazı, cop kullanıp havaya ateş ederek önledi. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. - ADANA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüreğir Adana Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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