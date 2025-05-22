Adana'da Koyun Katliamı: 77 Koyun Zehirlenerek Telef Oldu

Adana'da Koyun Katliamı: 77 Koyun Zehirlenerek Telef Oldu
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Adana'nın Karataş ilçesinde mera alanına dökülen zehirli gıdalar nedeniyle 77 koyun telef oldu, birçok kuzu annesiz kaldı. Olayın gerçekleştiği alanı kontrol eden besici, eski ortağı A.G.'yi suçladı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da mera alanına döküldüğü iddia edilen zehir gıdaları yiyen 77 koyun telef olurken onlarca kuzu annesiz kaldı. Koyunların sahibi Mehmet Çiğner, "Bunu yapan insan olamaz. Bu aklı selim bir insanın yapacağı bir şey değil. Bu bir katliam" dedi.

Olay, Karataş ilçesine bağlı Yenimurat Mahallesi'ndeki mera alanında meydanına geldi. İddiaya göre, besicilik yapan Mehmet Çiğner, geçtiğimiz Pazar günü hayvanlarını otlatmak için mahallenin ortak mera alanına götürdü. Ancak bir süre sonra hayvanların yere yığıldığını gören Çiğner, mera alanında arpa, buğday, ekmek kırıntısı ve kimyasal ilaç karışımlı zehirleri fark etti. Ayakta kalan hayvanlarını meradan çıkartan Çiğner, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kuzular annesiz kaldı

Zehri yiyen hayvanlardan 77 koyun olay yerinde telef oldu. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Telef olan hayvanların onlarca kuzusu ise annesiz kaldı. Hayatta kalan koyunlar ve kuzular karantinaya alınırken telef olanlar ise gömüldü. Yaklaşık 1,5 milyon lira zarara uğradığını belirten Çiğner, olayı ise husumetli olduğu eski ortağı A.G.'nin yaptığını bunu O'nun arkadaşının da itiraf ettiğini ileri sürdü.

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Çiğner, "Daha önceden arazi sattığım ve bu nedenle husumetli olduğum A.G., geçtiğimiz aylarda 30 kişiyle bize saldırdı. En son yapmış olduğu katliam ise sessiz kalınacak bir şey değil. Bu cani insan 77 cana kıydı. Zehirlenen anneler ve zehirli sütü içen kuzular telef oldu. Şuanda çaresiziz. Hiçbir şekilde bu hayvanları kurtaramıyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon lira civarında zararım var. Ölüm halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu bir katliam, sessiz kalınamaz"

Mera arazisine ve birçok noktaya zehir döküldüğünü öne süren Çiğner, "Bunu yapan insan olamaz. Bu aklı selim bir insanın yapacağı bir şey değil. Bu bir katliam. Bunun başka bir açıklaması yok. Benimle konuşmayabilir, benden nefret edebilir ama böyle bir katliam yapılmaz. Biz hayvanlarımızı mera arazisine götürmüştük. Otlatmış olduğumuz hayvanlar hep kamufle edilmiş zehirleri yemişler. Mera yoluna da zehirler dökülmüş. Biz o şahsın yaptığını düşünüyoruz. Yakın bir arkadaşı bu şahsın yaptığını söylüyor" diye konuştu.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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