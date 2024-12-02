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Adana'da Kaza: Kaptan Pilot Hasan Eren Hayatını Kaybetti

Adana'da Kaza: Kaptan Pilot Hasan Eren Hayatını Kaybetti
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Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kaptan pilot Hasan Eren'in cenazesi morgdan alındı. Kaza sonucu yaralanan diğer yolcular hastanelere kaldırıldı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kaptan pilot Hasan Eren'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul-Çukurova uçuşu sonrası mürettebatı otele taşıyan Murat Koç yönetimindeki 01 ATY 115 plakalı minibüs, kavşakta Emirhan Özçelik yönetimindeki 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, servisteki kaptan pilot Hasan Eren'in (40) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, serviste yaralanan Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik'i ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden kaptan pilotun cenazesi yapılan otopsinin ardından ağabeyi Seval Eren ve yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Bu sırada gözyaşlarına boğulan ağabey Seval Eren'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Cenazenin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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