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Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü

Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehanede okey oynayan Ramazan Durak ve Erkan Savan, 17 yaşındaki şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şahıs kısa sürede yakalandı

Adana'da bir kişi kahvehanede oynayan 2 arkadaşı okey masasında tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü

OKEY OYNARKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, saat 23.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, D.G. (17) kahvehaneye gelerek okey oynayan Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tabanca ile defalarca ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Durak ve Erkan Savan kanlar içerisinde yere yığılırken D.G. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahvehanedeki arkadaşları Ramazan Durak ve Erkan Savan'ın bölgedeki özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ramazan Durak ve Erkan Savak kurtarılamadı.

Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü

KISA SÜREDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık 15 dakika şüpheliyi yakın bölgede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan D.G. emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRIDVAN KARAKUŞ:

sebep sonuç; hiç - bitti bu kadar

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Çok üzücü Adana yüreğir maalesef bu tür olaylar olabiliyor çok üzücü

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