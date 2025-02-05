Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldüren zanlı: Beni çok severdi, Allah rahmet eylesin

Adana Otogarı'nda temizlik ve ayak işlerine bakan Atilla Cücü (65), 1998 yılında komşusunun kızı 9 yaşındaki T.O'yu sigara alma bahanesiyle evine çağırıp tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü. Cücü, küçük kızın cesedini battaniyeye sarıp kanalizasyon çukuruna attı. Olayın ardından tutuklanan katil, yargılandığı Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince 2000 yılında 6 ayı geceli gündüzlü hücrede olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİ, ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Küçük kız çocuğunu vahşice öldürmekten verilen hapis cezasını çekip şartlı tahliye edilen Atilla Cücü bu kez arkadaşını öldürdü. Otogarda muavinlik ve değnekçilik yapan Murat Arlı 16 Aralık 2024'te kayboldu. Arlı'nın kaybolmasından 3 ay sonra kendisinden haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 Mart'ta Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde battaniyeye sarılı erkek cesedi bulunması üzerine cesedin Arlı'ya ait olabileceği değerlendirildi. Ancak cesedin uzun süredir suda kalmasından dolayı deforme olması sebebiyle ekipler, kimlik tespiti yapamadı. Arlı'nın oğlundan DNA örneği alarak karşılaştırma yapılması üzerine cesedin Arlı'ya ait olduğu tespit edilerek, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ARAKDAŞININ TELEFONUNU OĞLUNA KARGOLAIŞ

Ekipler, 4 aylık fiziki ve teknik takip sonrası Arlı'nın cep telefonunun Kars'ta kullanıldığını tespit etti. Arlı'nın cep telefonunun otogarda birlikte kaldığı Atilla Cücü'nün oğlu Kemal tarafından kullanıldığını, cep telefonunun da Atilla Cücü tarafından kargoyla Kars'a gönderildiği belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yakalanıp tutuklanan Atilla Cücü hakkında "Kasten Öldürme" suçundan Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Atilla Cücü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Murat Arlı'nın çocukları Doğukan ve Mert Arlı ile sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmada katil zanlısı Cücü savunmasında suçunu itiraf etti.

"ÜSTÜME TUVALETİNİ YAPINCA İTTİM"

Öldürdüğü Murat Arlı'yı 5-6 aydır tanıdığını birlikte otogarda bir boş yazıhanede kaldıklarını ifade eden Cücü, arkadaşını nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı: "Birbirimize yemek bile ısmarlıyorduk. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Daha önce Murat üzerime küçük tuvaletini yapmıştı. Kendisini bir daha yapmaması için uyarmıştım. Olay günü alkollü geldi. Uyurken saat 23.00 gibi üzerime yine küçük tuvaletini yapınca yataktan kalkıp kendisini duvara ittirdim. Duvara çarpınca yere düşüp hareketsiz kaldı. Üzerimi değiştirip motosikletin arkasına koyup hastaneye götürmek isterken iki kere düştü. Nabzına baktım ölmüştü. Korktuğum için kimseyi aramak aklıma gelmedi. Murat'ın cesedini çöpün yanında bulduğum battaniyeye sarıp kanala attım. Arkadaşım beni çok severdi. Allah rahmet eylesin. Nasıl oldu anlayamadım."

"TELEFONU ODANIN DIŞINDA BULDUM"

Kars'ta yaşayan oğluna gönderdiği cep telefonunun öldürdüğü arkadaşına ait olduğunu bilmediğini ifade eden sanık Cücü, "Telefonu odanın dışında buldum. Telefonun sim kartını çıkartıp annesine vermesi için oğluma gönderdim. Olaydan eşimin ve oğlumun haberi yoktu. Ben aileme layık değilim" dedi.

YAŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERMEK İÇİN ANKESÖRLÜ TELEFONLA ARAMA YAPMIŞ

Öldürdüğü arkadaşını yaşıyormuş gibi göstermek için ankesörlü telefonla arama yaptığını da itiraf eden sanık Cücü, arkadaşını istemeyerek öldürdüğünü çok pişman olduğunu söyleyip mahkemenin adaletine sığındığını belirtti.

Öldürülen Murat Arlı'nın oğulları Doğukan ve Mert Arlı, sanığın yalan söylediğini belirtip en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

SAVCI MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mahkeme Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Atilla Cücü'nün "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Atilla Cücü'nün tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.