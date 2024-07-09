Adana'da bir garip hırsızlık! Motosikleti sahibiyle birlikte çalıp kaçtılar

Adana'da 17 yaşındaki çocuk, üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çalarak güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, polis operasyonuyla yakalandı ve motosiklet sahibine teslim edildi.

KUTULARI ALIP KASAYA YÜKLEMEYE BAŞLADI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. 40 yaşındaki İ.Ç sokaklardan atık kağıt ve geri dönüştürebilir malzemeler topladığı sırada üç tekerli motosikletiyle bir marketin önüne geldi. İ.Ç iş yerinden karton kutuları alıp, aracının arka kasasına yüklemeye başladı.

SAHİBİYLE BİRLİKTE ÇALIP KAÇTILAR

M.T ve arkadaşı E.Y İ.Ç'ye ait üç tekerlekli aracı gözlerine kestirdi. İ.Ç, üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

BAĞIRMASIYLA BİRLİKTE DUVARA ÇARPTI

Aracı çalan M.T bir süre ile ilerledikten sonra, İ.Ç'in bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç üç tekerlekli motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi.