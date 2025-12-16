Haberler

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti Haber Videosunu İzle
Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 19 yaşındaki gencin, eski kız arkadaşının yeni sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı, polis baskınında kaçmaya çalışırken atladığı alt kattaki dairenin balkonunda yakalanırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

  • 19 yaşındaki Murat İnanmaz, eski kız arkadaşını rahatsız ettiği öne sürülerek yeni sevgilisi A.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
  • Olayla bağlantılı olarak A.B., eski kız arkadaşı Y.S. ve arkadaşı S.Ç. tutuklandı.
  • A.B., kaçmak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan 4'üncü kattaki dairenin balkonuna atladıktan sonra yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde eski kız arkadaşını rahatsız ettiği öne sürülen 19 yaşındaki Murat İnanmaz, genç kadının yeni sevgilisi tarafından çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı.

ESKİ SEVGİLİYİ ARAMA TARTIŞMAYI BAŞLATTI

Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 12 Aralık'ta meydana gelen olayda, Murat İnanmaz (19) eski kız arkadaşı Y.S.'yi (19) cep telefonuyla arayarak rahatsız etti. Y.S., durumu yeni sevgilisi A.B.'ye (19) anlattı. Bunun üzerine A.B., Murat İnanmaz ile görüşmek istediğini Y.S.'ye söyledi. Y.S., İnanmaz'a konum atarak konuşmak için yanına çağırdı. Atılan konuma gelen İnanmaz, Y.S. ile birlikte A.B.'nin kendisini beklediğini fark etti.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü: Balkondan balkona atlayıp kaçmak istedi

YENİ SEVGİLİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.B., İnanmaz'ı vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek S.Ç.'nin (18) şüpheli A.B.'nin saklanmasına yardım ettiğini tespit etti.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü: Balkondan balkona atlayıp kaçmak istedi

KATİL KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ALT KATTAKİ DAİREYE ATLADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.B.'nin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde saklandığı apartmana operasyon düzenledi. Polisi fark eden A.B., kaçmak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan 4'üncü kattaki dairenin balkonuna atladı. Bu anlar da cep telefonuyla görüntülenirken şüpheli atladığı dairede kıskıvrak yakalandı. A.B. ile birlikte sevgilisi Y.S. ve arkadaşı S.Ç. de gözaltına alındı.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü: Balkondan balkona atlayıp kaçmak istedi

"BİR ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM, PİŞMANIM"

Şüpheli A.B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Niyetim öldürmek değildi, konuşmak istiyordum. Bir anlık sinirle saldırdım, pişmanım" dediği, Y.S.'nin ise ifadesinde, "Murat beni sürekli telefonla arayıp rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedi. Murat'ı çağırdım, kavga çıktı" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yapacağı transferi 'Yüzde bir milyon' diyerek söyledi

"Yüzde bir milyon" diyerek Fenerbahçe'nin yapacağı transferi söyledi
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş

"Yasak aşk" iddiasını ortaya atan isim kalp krizi geçirmiş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
İmza atmadı, sessiz kaldı! Günay Musayeva'dan Tolga Karel'e sert çağrı

İmza atmadı, sessiz Kaldı! Tolga Karel'e sert çağrı
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
title