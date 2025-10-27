Adana'da Asayiş Suçlarıyla Mücadelede Dikkat Çeken Düşüş

Vatandaşın huzurunu ve güvenlik hissini doğrudan etkileyen en önemli alanların başında asayiş suçları geldiğine dikkat çeken Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Günlük hayatı gölgeleyecek hiçbir teşebbüse asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda Adana'nın terörle mücadele ve asayiş suçlarındaki son 9 aylık veriler değerlendirildi. Kentte 2024 Eylül ile 2025 Eylül dönemlerinin karşılaştırılarak operasyon sayıları, gözaltılar ve suç oranlarındaki değişim paylaşıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, hem terör örgütlerine hem de mala ve şahsa karşı işlenen suçlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı. Valilik binasında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'de katıldı.

Terörle mücadele yönünden geçen yıl ile bu yılın eylül ayı verilerini açıklayan Vali Köşger, "Devletimizin terörle mücadelede sergilediği sarsılmaz irade ve güvenlik birimlerimizin özverili çalışmalarıyla, ilimizde kamu düzeni ve emniyet seviyesi kararlılıkla sürdürülmektedir. Adana'da günlük hayatı tehdit edecek hiçbir oluşuma alan tanınmamaktadır. Eylül 2025'te terör örgütlerine yönelik toplam 26 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar sonucunda 27 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi ise tutuklanmıştır. İlimizde terör örgütlerine alan tanımayan, hukuk ve insan haklarına tam riayet içinde yürütülen mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Günlük hayatı gölgeleyecek hiçbir teşebbüse asla müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerni kullandı.

"Kişilere karşı işlenen suçlarda genel anlamda azalma eğilimi görülmüştür"

Asayiş suçlarıyla mücadele çerçevesinde de verileri aktaran Vali Köşger,"Vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenlik hissini doğrudan etkileyen en önemli alanların başında asayiş suçları gelmektedir. Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Kapsamında konut dokunulmazlığının ihlali 19'dan 17'ye düşmüştür. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu 13'den 9'a düşmüştür. Çocuğun cinsel istismarı 48'den 44'e düşmüştür. Kasten yaralama olayları 758'den 769'a yükselmiştir. Cinsel saldırı 26'dan 23'e düşmüştür. Kasten öldürme olayları Eylül 2024'te 11 iken, Eylül 2025'te 6'ya düşmüştür. Tehdit suçu 644'ten 636'ya düşmüştür. Kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçu 100'den 98'e düşmüştür. Eylül ayında kişilere karşı işlenen suçlarda genel anlamda azalma eğilimi görülmüştür. Kasten öldürme, tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında düşüşler kaydedilmiş, özellikle çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarında önceki yıla göre azalma yaşanmıştır" diye konuştu.

"Mal varlığın işlenen suçlarda yüzde 14 azaldı"

Malvarlığına karşı işlenen suçlara da değinen Vali Köşger, "Şehrimizin ekonomik canlılığını, mülkiyet güvenliğini ve vatandaşlarımızın mal emniyetini doğrudan etkileyen suç türleriyle mücadele, asayiş hizmetlerimizin en önemli sacayaklarından biridir. 2024 Eylül dönemiyle karşılaştırıldığında, 2025 yılı Eylül ayında 9 önemli suç türünde genel olarak azalış eğilimi göze çarpmaktadır. Toplam olay sayısı 2024 Eylül ayında 334 iken, 2025 Eylül ayında 288 olarak gerçekleşmiş malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç kapsamındaki olay sayılarında 46 olay azalış meydana gelmiştir. Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suç türüne ilişkin karşılaştırmalı veriler şu şekildedir, Otodan hırsızlık olayları 26'dan 20'ye düşmüştür. Motosiklet hırsızlığı olaylarında 52'de 37'ye gerilemiş ve dikkat çekici düşüş yaşanmıştır. Oto hırsızlığı vakalarında 6'dan 4'e düşmüştür. Evden hırsızlık olayları 59'dan 55'e düşmüştür. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayları 48'den 43'e düşmüştür. Dolandırıcılık suçlarında hafif bir artış olmuş,92'den 96'ya yükselmiştir. Yağma(gasp) olay sayısı 48'den 30'a düşmüştür. Toplamda mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 14'lük önemli bir azalış sağlanmıştır. Bu tablo önleyici devriye faaliyetleri, teknolojik takip sistemleri, istihbarata dayalı operasyonlar ve toplumsal farkındalık çalışmaları sayesinde suçun oluşmadan engellenebildiğini ve faillerin kısa sürede yakalanarak adalete teslim edildiğini açıkça göstermektedir" sözlerine yer verdi. - ADANA