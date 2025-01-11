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İki çocuk annesini ormanda katletti

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Adana'da Murat A, iki çocuk annesi kadını konuşma bahanesiyle götürdüğü ormanlık alanda tabancayla vurarak öldürdü. Aralarında katil zanlısının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Katiller caydırıcı cezalar almadıkça kadına şiddet ve kadın cinayetleri boyut değiştirerek devam ediyor. Kadın cinayetinin son adresi Adana oldu. İddiaya göre; dün akşam saatlerine Murat A, sevgilisi Gamze Alır'ı (23) konuşma bahanesiyle evinden aldı.

KONUŞMA BAHANESİYLE ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜ

Murat A, daha sonra iki çocuk annesi Alır'ı merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşil Bulvar mevkiindeki ağaçlık alana götürdü. Henüz bilinmeyen bir neden burada ikili arasında tartışma çıktı. Murat A. üzerinde taşıdığı tabancayla Alır'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İki çocuk annesini ormanda katletti

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağaçlıkların arasında hareketsiz hale bulunan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Alır'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Genç kadın Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis aralarında Murat A'nın bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İki çocuk annesini ormanda katletti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Cezalar caydırıcı değil ve zına suç olmaktan çıkalı erkeğı evden uzaklaştırma cezası verıldığıtarihten aonra boşanmalar ve aile saygı s3vgi hakkı ortadan kalktı ben şunu iyi anladım tuekluğun orf ve adaletını çokertmeye çalışılıyor

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Haber YorumlarıVEFA:

Modern insan bunu yapmaz. Bunu yapanlar bağnaz, yobaz, gerici, ilkel kimliklere büyümüş, yanlış yetiştirilmiş ailelerin çocukşarı. Sosyolojik, psikopatik vaka bu! Vallahi de böyle, billahi de böyle!!..

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

İdam cezası şart. Bıktık usandık artık. Ülkede resmen kadın soykırımı yaşanıyor. İdam cezasını yürürlüğe sokup, bunu adilâne şekilde tatbik etmek bu kadar zor mu?

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

ceza meza 2. planda önce Eğitim EGİTİM EGİTİM

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Haber YorumlarıLetgohesap null:

İKİ ÇOCUK ANNESİNİN MURAT A İLE NE İŞİ VAR ONU ANLAMADIM. BOŞANMIŞ ÇOCUKLARI OLAN KADİNLARIN DAHADA DİKKAT ETMESİ LAZIM SORUMLULUKLARI VAR SONUÇTA NEYSE BİLEN BİLİYOR BENCE MEVZUYU

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Pavyon işidir.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Cezalar artmalı ağır cezalar gelmeli artık

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Haber YorumlarıNecmi Yörük:

Genel AF geliyor türkiye hazırol

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Bu ülkeyi idam paklar ama çıkaracak adam yok

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Haber YorumlarıEmre Özcan:

An..... av........ si.......

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