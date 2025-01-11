İki çocuk annesini ormanda katletti

Katiller caydırıcı cezalar almadıkça kadına şiddet ve kadın cinayetleri boyut değiştirerek devam ediyor. Kadın cinayetinin son adresi Adana oldu. İddiaya göre; dün akşam saatlerine Murat A, sevgilisi Gamze Alır'ı (23) konuşma bahanesiyle evinden aldı.

KONUŞMA BAHANESİYLE ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜ

Murat A, daha sonra iki çocuk annesi Alır'ı merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşil Bulvar mevkiindeki ağaçlık alana götürdü. Henüz bilinmeyen bir neden burada ikili arasında tartışma çıktı. Murat A. üzerinde taşıdığı tabancayla Alır'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağaçlıkların arasında hareketsiz hale bulunan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Alır'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Genç kadın Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis aralarında Murat A'nın bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.