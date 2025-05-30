Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evin altında yeni kesilmiş 2 ton 500 kilogram at eti ele geçirildi. 4 at kesilmek üzereyken baskın yapıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kebabın başkenti Adana'da at ve eşek etleriyle ilgili skandallar devam ediyor. Yine merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Adem T. (48) ve oğlu Yusuf Can T.'nin ikametlerinin altında at kesimi yapıldığını belirledi.

YAŞADIKLARI EVDE KESİM YAPMIŞLAR

Etleri piyasaya sürdüğü ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için polis, adrese şok baskın düzenledi. Yapılan aramada kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında at eti ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can T. ile kesime katıldığı belirlenen Anıl Ahmet A. (20) ve kardeşi Ramazan A. (17) gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Vedat K. (19) ile Adem T.'nin (17) yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ev sahibi baba Adem T.'nin ise olay anında adreste bulunmadığı öğrenildi.

2'Sİ TAY 4 AT ELE GEÇİRİLDİ

İkametin bahçesinde ise 2'si tay 4 at bulundu. Atlar, ilgili kurumların ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülmek üzere teslim alındığı öğrenildi. İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin ardından, etler imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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