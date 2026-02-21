Haberler

Bakan Gürlek: "Hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da bir yolcuya yönelik 'seni öldürürüm' şeklinde tehditte bulunan şahıs hakkında başlatılan soruşturmayı destekleyerek, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirterek yolculardan birine yönelik sarf ettiği 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde sözler sarf eden şahıs hakkında 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatılması üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gürlek paylaşımında, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Başsavcılık paylaşımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise birtakım sosyal medya sitelerinde 21 Şubat günü dolaşıma sokulan paylaşıma ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirterek yolculardan birine yönelik sarf ettiği 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde sözler sarf eden şahıs hakkında 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan videoda Kimlik bilgileri tespit edilmiş olan Y.S. isimli şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Şahsın yakalama işlemleri yapılarak 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
