Acılı baba hastane kapısında isyan etti: Bebeğim burada vefat etti

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Hazırlanan fezlekede bugüne kadar 10 tane bebeğin ölümünden sorumlu tutulan bebek katili çetenin faaliyetleri geçmişe yönelik incelendiğinde ölümlerin daha fazla olduğu ortaya çıkabilir.

İddianamede yer alan ve ruhsatı iptal edilen Reyap Hastanesi'ndeki hastalar ve bebekler kamu hastanelerine sevk edilmişti. 2021 yılında bebeği doğan ve solunum yetmezliği teşhisiyle Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'ne sevk edilen baba Cemil Imrak tedavi sürecinde kalp muayenesi için kendisinden elden 5 bin lira alındığını ifade etti. Baba Cemil Imrak, yoğun bakıma alınan bebeğini başka bir hastaneye sevk etmek istediğinde kendisine, 'bebeğiniz yolda ölebilir' diyerek engel olunduğunu iddia etti.

"BİZİ REYAP HASTANESİNE YÖNLENDİRDİLER"

Basın mensuplarına konuşan acılı baba, "Bizi başka bir hastane Reyap Hastanesine yönlendirdi. Buraya geldi bebeğimiz 2-3 gün kaldı. 3'üncü günde Fırat Sarı 'bebeğin durumu iyi' dedi. 4'üncü günde kötüye doğru gidiyor dediler. Bizi çağırdılar ve 'kaybedebiliriz ama hayata da tutunabilir' dediler" açıklamasında bulundu.

"BURADAN GÖTÜRÜRSENİZ YOLDA KAYBEDEBİLİRİZ"

Kendisinden 5 bin lira para talep edildiğini ifade eden baba Cemil Imrak, "Kalp doktoru gelip kontrol edecek dediler. Parayı elden verdik. Kalp doktoru demiş ki kalpte sorun yok ama damarlarda gezmiyor kan demiş. Damarların tıkalı olduğunu kanın gezmediğini söylediler. Gerekiyorsa başka hastaneye götürelim elimizden geleni yapalım dedim. Bana, 'biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Buradan götürürseniz yolda da kaybedebiliriz' dediler. Bebeğimiz ölür korkusunu verdiler bize" dedi.

"BEBEĞİM BURADA VEFAT ETTİ"

Bebeğini kaybeden baba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebek burada kaldı aradan 4-5 gün geçti. Bizi aradılar ve bebeğiniz vefat etti başınız sağ olsun dediler. Bebek solunum zorluğu çektiği için burada kuvözde kalacaktı. Bebeğim burada vefat etti. Hakkımı helal etmiyorum. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım."