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Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu'nun bir süredir hastanede tedavi gören anneannesi hayatını kaybetti. Topaloğlu, anneannesine sosyal medya hesabından "Hoşça kal canımın için" sözleriyle veda etti.

Ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Topaloğlu, bir süredir hastanede tedavi gören anneannesini kaybetti.

"HOŞÇA KAL CANIMIN İÇİ"

Açelya Topaloğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Topaloğlu, anneannesine "Hoşça kal canımın için, tatlı anneannem" sözleriyle veda etti.

Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

Topaloğlu'nun paylaşımına kısa sürede "Allah sabır versin", "Mekanı cennet olsun", "Allah rahmet eylesin" gibi yorumlar yapıldı.

Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıENSON:

Eeee bize ne Açelya’dan, haberi yapan şahıs senin anneannen öldüğünde bütün Türkiye’nin haberi oldu mu..? yada haberi olacak mı..? Bize ne Açelya’ın anneannesinden.

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