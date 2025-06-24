ABD ve İsrail İstihbaratı: İran'ın Nükleer Tesisleri İmha Edilmedi

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Donald Trump'ın yaptığı açıklamaların aksine ABD ve İsrail istihbaratı, geçen hafta İran'a düzenlenen saldırıların, İran'ın nükleer programı için kritik olan tesisleri imha etmediğini belirtti. Beyaz Saray sözcüsü bu değerlendirmeyi ise reddetti.

ABD ve İsrail istihbaratı tarafından yapılan değerlendirmeler, ABD'nin geçtiğimiz hafta İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıların İran'ın nükleer programı için kilit önemde olan tesisleri imha etmediği tespitinde bulundu.

ABD ve İsrail istihbaratı, ABD'nin geçtiğimiz hafta İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıların İran'ın nükleer programı için kilit önemde olan tesisleri imha etmediğini öne sürdü. ABD istihbaratı tarafından gerçekleştirilen bir ön değerlendirme, ABD'nin geçtiğimiz hafta İran'daki üç nükleer tesise gerçekleştirdiği saldırıların, İran'ın nükleer programının temel unsurlarını imha etmediği ve muhtemelen programın sadece birkaç ay gerilemesine neden olduğunu belirtti.

"Bu sözde değerlendirme, tamamen yanlıştır"

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerinin tamamen imha edildiğine dair açıklamalarıyla ters düşen bu değerlendirme, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından reddedildi. Leavitt, "Bu sözde değerlendirme, tamamen yanlıştır" dedi.

"Tamamen imha etmedi"

İsrail istihbaratı tarafından paylaşılan bir değerlendirmede ise ABD saldırılarının İran'ın nükleer programını "birkaç yıl" gerilettiği fakat tamamıyla imha etmediği belirtildi. İsrailli üst düzey bir yetkili İsrail basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırılarının her şeye rağmen yararlı olduğu ve bu sayede müzakereler yoluyla elde edilemeyecek sonuçlar elde edildiğini söyledi. İsrail basını, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların İran'ın uranyum zenginleştirmeye yeniden teşebbüs etmesini engelleme açısından caydırıcı olacağı değerlendirmesi paylaşıldı.

ABD ordusu, 22 Haziran'da B-2 Spirit bombardıman uçakları ile İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırı düzenlemişti. Trump, saldırılardan sonra yaptığı açıklamada İran'in 3 nükleer tesisinin tamamen imha edildiğini söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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