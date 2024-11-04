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ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı

ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
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New Jersey'deki bir seçim merkezinde, Trump destekçisi bir kadın, siyasi içerikli kıyafeti nedeniyle oy kullanması engellendi. Kadın, bu duruma tepki olarak tişörtünü çıkarıp sütyenle kaldı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. New Jersey eyalet yasaları, seçim merkezlerinde herhangi bir adayı destekleyen veya karşı çıkan her türlü siyasi içerikli giysi ve materyali yasaklıyor. Ancak bu durum bazı seçmenler tarafından eleştiriliyor.

New Jersey'de yaşanan ilginç bir olayda, Donald Trump destekçisi bir kadın seçmen, siyasi içerikli kıyafetle oy kullanması engellenince tepki gösterdi. Hamilton kasabasındaki seçim merkezinde 26 Ekim'de yaşanan olayda, Trump temalı şapka ve tişörtünü çıkarması istenen beyaz saçlı kadın, protestosunu sınırları zorlayarak gösterdi.

Mercer İlçesi Seçim Kurulu Başkanı Jill Moyer'in aktardığına göre, kadına sırasını kaybetmeyeceği söylendiği sırada beklenmedik bir tepki geldi. Kadın aniden tişörtünü çıkarıp ten rengi sütyeniyle kaldı ve seçim görevlilerine hakaret ederek el hareketi yaptı.

Olay sosyal medyada hızla yayıldı. Reddit'te paylaşılan ve sonradan kaldırılan fotoğrafta, sütyenli halde görünen kadının görüntüsünün altına "Trump'a oy vermemin nedeni bu" yazılmıştı. Trump'ın yardımcısı Senatör Vance bile olaya dahil olarak kadını "vatansever" olarak nitelendirdi.

New Jersey eyalet yasaları, seçim merkezlerinde herhangi bir adayı destekleyen veya karşı çıkan her türlü siyasi içerikli giysi ve materyali yasaklıyor. Ancak bu durum bazı seçmenler tarafından eleştiriliyor. Bir seçmen, "Bir tişört ya da şapkanın oy tercihimi etkileyeceğine inanmıyorum, kararımı çoktan verdim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Benzer olaylar ülkenin farklı yerlerinde de yaşanıyor. Örneğin Güney Carolina'da, Biden karşıtı slogan taşıyan şapkasıyla oy kullanmak isteyen bir seçmenle görevliler arasında tartışma çıktı. Uzmanlar, eyaletten eyalete değişen seçim propagandası kuralları hakkında seçmenlerin yeterince bilgilendirilmediğine dikkat çekiyor.

ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protestos: Sütyenle oy kullandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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