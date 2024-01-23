ABD'de iki günde sekiz kişiyi öldüren şüpheli yakalanacağını anlayınca intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri Chicagobanliyölerinde iki günde sekiz kişiyi öldüren şüpheli, polis bir benzin istasyonunda kendisini yakalamak üzereyken elinde tabanca ile kafasına sıkıp hayatına son verdi.

23 yaşındaki Romeo Nance, Geçen Cumartesi ve Pazar günleri sekiz kişiyi öldürdü. Polise Texas'da bir benzin istasyonunda gizlendiği ihbarı gelince, polis ekipleri benzinliğe baskın yaptı. Polise, teslim olmak istemeyen Romeo, tabanca ile kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

Joliet, Illinois polisi, Facebook'ta yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki Romeo Nance'in Amerika Birleşik Devletleri Marşalları tarafından Texas'ın Natalia bölgesinde bulunduğunu ve Nance'in bir çatışmanın ardından kendini vurduğunu belirtti.

Texas'ın Medina İlçe Polis ofisiFacebook'ta, Chicago'daki cinayetlerle suçlanan bir kişininilçeye doğru ilerlediğine dair bir ihbar aldıklarını ve şüpheli ile bir benzin istasyonunda yaşanan çatışmanın ardından intihar ettiğini açıkladı.

Nance, Chicago banliyölerinde üç farklı yerde sekiz kişiyiöldürdü.

Polis, cinayetin arkasında sebebi bilmediklerini fakat Nance'nin öldürdüğü sekiz kişiyi daha önce tanıdığını ve bazılarının arkadaşı olduklarını söyledi.

Ölenlerin cesetleri, Pazar ve Pazartesi günleri e iki ayrı evde bulundu. Bir de evde cesetleri bulunan kişilerin aynı aileden oldukları belirtilirken, Nance'nin ailesi olup olmadığı hakkında yorum yapılmadı.