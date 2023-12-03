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ABD'de Bir Kişi Ailesini Bıçaklayarak Öldürdü

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ABD'nin New York kentinde bir kişi, ailesinden 2'si çocuk 4 kişiyi bıçaklayarak öldürdü, 2'si polis 3 kişiyi de yaraladı. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

ABD'nin New York kentinde bir kişi, ailesinden 2'si çocuk 4 kişiyi bıçaklayarak öldürdü, 2'si polis 3 kişiyi de yaraladı.

ABD'nin New York kentindeki Queens'te bir kişi, kendi ailesine bıçakla saldırdı. Yetkililer, saldırıda 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 3 kişinin de yaraladığını açıklarken, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, saldırı ihbarının bir kız çocuğu tarafından yapıldığı belirtilerek, kızın telefonda "kuzeninin aile üyelerini öldürdüğünü" söylediği aktarıldı.

Hayatını kaybedenler arasında 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun, 44 yaşındaki bir kadının ve 30'lu yaşlarındaki bir erkeğin bulunduğunu aktaran polis, 11 yaşındaki çocuğun evin önünde, diğer üç kurbanın ise yatak odalarında bulunduğunu sözlerine ekledi. Polis, 38 yaşındaki saldırganın daha önce aile içi şiddet nedeniyle tutuklandığını belirterek, şüphelinin evin oturma odasındaki bir kanepeyi ateşe verdiğini ve polis memurlarının eve girmeden önce itfaiyenin gelmesini beklemek zorunda kaldığını ifade etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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