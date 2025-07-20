93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı

93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada 93 yaşındaki yaşlı adam ortalığı birbirine kattı. Bir elinde bastonu diğer elinde silahıyla köy meydanını basan yaşlı adam köylülere kabusu yaşattı. 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde 93 yaşındaki Mehmet A.K., köy meydanında yeğeni olduğu iddia edilen Kemal Ç. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

KÖY MEYDANINDA TARTIŞTIĞI YEĞENİNE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A.K., elindeki tabancayla Kemal Ç.'ye ateş açtı. Seken kurşunlar, olay sırasında meydanda bulunan 8 yaşındaki Emirhan P. ile Şerhan S.'ye de isabet etti.

DURUMU AĞIR

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kemal Ç., Emirhan P. ve Şerhan S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kemal Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet A.K.'nin elinde baston ve silahla köy meydanına geldiği, ortalığa rastgele ateş açtıktan sonra uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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