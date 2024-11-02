93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 gündür kızlarının haber alamadıkları 93 yaşındaki babaları İbrahim Tuna'nın evinde bal kabağı ile öldürülmüş halde bulundu. Olayın ortaya çıkması ile gözaltına alınan zihinsel engelli bir kişi cinayeti itiraf ederek sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde meydana geldi. Konarı köyündeki evinde yalnız yaşayan İbrahim Tuna'dan haber alamayan kızları Köy muhtarı Mustafa Özşen'i arayarak babası ile en son 28 Ekimde telefonla görüştüklerini ancak 3 gündür bir türlü ulaşamadıklarını söyleyerek, evi kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine köy muhtarı Özşen, yanına azasını alarak Tuna'nın yaşadığı eve giderek kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca evin etrafına bakmaya başladı. Bu sırada evin arka kısmında yer alan balkona dayalı bir merdiven olduğunu görünce durumdan şüphelenen muhtar, başka bir merdiven bularak eve girdi. Eve girince yatakta üstü tamamen örtülü şekilde yatan Tuna'nın üzerinden yorganı kaldırınca korkunç manzara ile karşılan muhtar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

BANKADAN ÇEKTİĞİ EMEKLİ MAAŞI ORTADA YOK

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilen Jandarma ekiplerinin yaşlı adamın bal kabağı ile kafasına defalarca vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırma ve inceleme sonucu yaşlı adamın en son 28 Ekim Pazartesi günü emekli maaşını çektiği ancak evdeki eşyaları arasında yaşlı adamın parasının ve evin anahtarlarının da olmadığı tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren Jandarma ekipleri olay yerine gelen 2 Cumhuriyet Savcısı eşliğinde köylülerin ifadelerine başvurdu.

CİNAYETİNİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Köylülerin yaşlı adamın ihtiyaçlarının aynı köylü ve zihinsel engelli olan Ayhan Aksoy'un yaptığını eve en son geldiği bilgisini vermesi üzerine ekipler, İlçe merkezindeki Emek Mahallesindeki evinde Aksoy'u gece yarısı gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramalarda yaşlı adamın olduğu belirlenen 11 bin 800 lira para ile evinin anahtarlarını da buldu. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getiren Aksoy, burada cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Yapılan işlemlerinin ardından Ayhan Aksoy, sağlık kontrolü sonrası Safranbolu Adliyesine sevk edilerek, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemi ile gönderildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı cezaevine sevk edildi. Öte yandan hurharca cinayete kurban giden 93 yaşındaki İbrahim Tuna'nın cenazesi ise köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

"MERDİVENİ GÖRÜNCE HUYLANDIM"

Köy muhtarı Mustafa Özşen, ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim Salı günü sabah 8.20 sularında şüphelinin merdivenle eve girdiğini söyleyerek, " Öldüren şahsıta bizim bildiğimiz ve zihinsel engeli. Merdiven ile balkondan içeri girerek bal kabağı ile İbrahim Tuna amcamızın kafasına vurup öldürmüş. Öldürülen kişi de bizim köyden. Öyle bir şey yapabilecek de bir insan değildi. Zihinsel engelli" dedi. Özşen, dün 17.30 sularında Tuna'nın kızlarının kendisini aradığını ifade ederek, "Babama ulaşamıyoruz' dediler. Ev kilitli olduğu için giremedim. Merdiveni görünce huylandım. Aza arkadaşımla demir merdiven getirip eve girdik. İbrahim amcanın üstü kapalıydı. Açtığımda kafasının darp edildiğini gördüm. Hemen jandarmayı aradım. Araları çok iyi idi nasıl böyle bir şey yaptı anlamadım. Maaşını ve evin anahtarlarını da almış. Daha önce sürekli gelip İbrahim amcanın odun, kömür gibi ihtiyaçlarını karşılar, ona yardım ederdi, onun yanından ayrılmazdı" diye konuştu.

"ÇOCUKLUK KAHRAMANIMI ÖLDÜRDÜLER"

Torunu Özlem Atamer de gözyaşları içinde dedesini Tuna'nın çok iyi olduğunu belirterek, " O kadar iyi bir dedeydi ki. Herkesin hayal ettiği çocukluk kahramanımı öldürdüler" ifadelerini kullandı.