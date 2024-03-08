Üye Girişi
Haberler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın komandolar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi

Güncelleme:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli 6 kadın astsubay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla iniş yaptı. İniş sırasında İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı ve Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar ve turistler etkinliği ilgiyle izledi. Kadın komandolar, inişin ardından botlarla Ortaköy sahiline getirildi ve karanfillerle karşılandı

JANDARMA Komando Özel Asayiş Komutanlığında (JÖAK) görevli 6 kadın astsubay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla botlara iniş yaptı. Program boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kadın komandoların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden İstanbul Boğazı'na yaptığı iniş dronla görüntülendi.

Programda konuşan Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanımefendi başta olmak üzere, şehit annelerimizin ve mücadeleden asla yılmayan kahraman Türk kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda görevli 6 kadın komando, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden halatla iniş yaptı.Kadın komandolar köprüden halatla iniş yaptı. Köprüden yapılan halatlı iniş sırasında Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar ve turistler etkinliği ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar o anları cepe telefonuyla kaydetti. Köprüden halatla inen kadın komandolar programın ardından botlarla Ortaköy sahiline getirildi. Komandalar Ortaköy Sahilinde karanfillerle karşılandı.

"KADIN ASTSUBAY OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM"

Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz "Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yıldönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kahraman Türk kadının gücünü azim ve kararlılığını bir kez daha vurgulamak üzere iple erişim tekniğimizi kullanarak, inişimizi yapmış bulunuyoruz. Kadın jandarma komandolar olarak görevimizi canımızdan aziz bilip tüm faaliyetlerimizi bu ruhla icra ediyoruz. " dedi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Duygu Erdem ise, "Bugün burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iniş faaliyetinin benim için farklı bir anlam ve önemi bulunmaktadır. Çünkü bu faaliyeti 2019 yılında Şırnak ilinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik tarafından 2014'te ilk kez gerçekleştirilmiştir. Ben de onun gibi bir kadın astsubay olmanın bu faaliyet içinde olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bu vesileyle onu ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum " dedi.

"KAHRAMAN TÜRK KADINLARIMIZIN KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Programın ardından konuşan Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz ise, " Kadın komando olarak inişimizi gerçekleştirdik. Dağ Arama Kurtarma Bölük Komutanlığı personeli olarak iple iniş tekniklerini kullanarak ekibimle beraber Kadınlar Günü'ne özel inişimizi yaptık. Diğer arkadaşlarımız da bot ekibi olarak bizi alarak güzel bir faaliyet icra ettik. Ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanımefendi başta olmak üzere, şehit annelerimizin ve mücadeleden asla yılmayan kahraman Türk kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadınlar Günü Komando 8 Mart 3.Sayfa Kadın Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Behice Ünsal İşçimenler kimdir? CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Ünsal İşçimenler kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Balçova adayı Hüseyin Çelik ve Batıgül Tunç kimdir? DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayındır adayı Rojda Tanman ve Aptullah Çimen kimdir? Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kaç yaşında, nereli? Nurşen Balcı kimdir? CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı kaç yaşında, nereli? Türker Tolga Topaloğlu kimdir? Zafer Partisi Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Türker Tolga Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Emine Helil İnay Kınay kimdir? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli? Mustafa Günay kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayraklı adayı İsmet Akbulak ve Pervin Polat kimdir? Ünal Işık kimdir? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bergama adayı Rojbin Tufan ve Ahmet Yaşaroğlu kimdir? DEM Parti İzmir Bornova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bornova adayı Saki Gök ve Fevziye Ünal kimdir? Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ay kimdir? AK Parti İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay kaç yaşında, nereli? Saniye Bora Fıçı kimdir? CHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında, nereli?
title