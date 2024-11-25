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8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş

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İstanbul Büyükçekmece'de 8 kişinin hayatını kaybettiği aile katliamıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cani Bahtiyar Aladağ'ın yaşadığı sorunlar nedeniyle kız kardeşi tarafından evden kovulduğu öğrenilirken, peş peşe yaşanan seri cinayetlerin arasında 30'ar dakika olduğu ifade edildi.

İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden kişinin, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan cani Bahtiyar Aladağ'ın katliam öncesi kız kardeşi tarafından evden kovulduğu ve cinayetleri 30'ar dakika arayla işlediği ortaya çıktı.

GÖL KENARINDA 3 CESET DAHA BULUNDU

Şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın annesi Necmiye, babası Muhammet Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke ile kuaför Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmesi, kız kardeşi Buket Aladağ'ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu silahla yaralayıp intihar etmesine ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Olayı araştıran ekipler, Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha buldu.

8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğunu tespit edildi. Aladağ'ın 7 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Bu arada, yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu'nun ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş

KIZ KARDEŞİ TARAFINDAN EVDEN KOVULMUŞ

Türkiye'yi sarsan aile katliamında bugün ise yeni detaylar ortaya çıktı. Cani Bahtiyar Aladağ'ın olaydan önce sorunlar yaşadığı kız kardeşi tarafından evden kovulduğu öğrenilirken, 7 kişiyi ise 30'ar dakika arayla öldürdüğü aktarıldı.

8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde dün, şüpheli Bahtiyar Aladağ annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açmış, anne Necmiye ve baba Muhammet Aladağ hayatını kaybetmiş, kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralanmıştı. Buradan otomobille kaçan şüpheli Aladağ, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan kuaföre gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü silahla vurarak öldürmüş, akrabası Gökhan Soylu'yu ise yaralamıştı. Bu olayın ardından Bahtiyar Aladağ, otomobiliyle gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla ateş açarak öldürmüştü. Aladağ, daha sonra silahla otomobilinde intihar etmişti.

8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

sıfatı herşeyi açıklıyor.

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Haber YorumlarıTekinalp:

Kimsede demiyor bu adamı bı hale kim getirdi nasıl cinnet geçirdi diye.

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Haber YorumlarıBükücü:

Diyecek hiç bir söz bulamıyorum bu cani için...

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Bu katliamın başlıca sebebi kötü ekonomi gecinemiyen insan sayısı çok yuksek

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Çevrenizde uyuşturucu kullanan insanlar varsa uzak durun! Ve polise ihbar edin

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Uyuşturucu çeken insanlar artıyor malasef toplumda bu cinayetlerin sebebi bu

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Haber YorumlarıKadir Yıldırım:

Suratindan belli nur akıyor.Bu tıp kriminal vakalar toplumun içinde rahat rahat gezmeye devam ettikçe bu tip olayların sonu gelmiyor.İnfaz yasası TCK ve ceza evlerinde derhal yeni ve caydırıcı düzenlemeler yapılmalı.Acik ceza evi ve koğuş sistemi sonlandırılmali.

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Haber YorumlarıMehmet Daşdemir:

Ülke de huzur,refah,adalet kalmasa olacağı bu

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Haber YorumlarıHayri:

Bu olay asla mazur görülemez ama temel sebep paradır ve onun getirdiği olaylar ve bunalım

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