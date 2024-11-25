8 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili çarpıcı detay: 30 dakikada bir cinayet işlemiş

İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden kişinin, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan cani Bahtiyar Aladağ'ın katliam öncesi kız kardeşi tarafından evden kovulduğu ve cinayetleri 30'ar dakika arayla işlediği ortaya çıktı.

GÖL KENARINDA 3 CESET DAHA BULUNDU

Şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın annesi Necmiye, babası Muhammet Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke ile kuaför Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmesi, kız kardeşi Buket Aladağ'ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu silahla yaralayıp intihar etmesine ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Olayı araştıran ekipler, Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha buldu.

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğunu tespit edildi. Aladağ'ın 7 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Bu arada, yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu'nun ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

KIZ KARDEŞİ TARAFINDAN EVDEN KOVULMUŞ

Türkiye'yi sarsan aile katliamında bugün ise yeni detaylar ortaya çıktı. Cani Bahtiyar Aladağ'ın olaydan önce sorunlar yaşadığı kız kardeşi tarafından evden kovulduğu öğrenilirken, 7 kişiyi ise 30'ar dakika arayla öldürdüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde dün, şüpheli Bahtiyar Aladağ annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açmış, anne Necmiye ve baba Muhammet Aladağ hayatını kaybetmiş, kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralanmıştı. Buradan otomobille kaçan şüpheli Aladağ, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan kuaföre gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü silahla vurarak öldürmüş, akrabası Gökhan Soylu'yu ise yaralamıştı. Bu olayın ardından Bahtiyar Aladağ, otomobiliyle gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla ateş açarak öldürmüştü. Aladağ, daha sonra silahla otomobilinde intihar etmişti.