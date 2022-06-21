8 kişinin can verdiği ölüm yolunda STK'lar eylem yaptı

Balıkesir-Dursunbey yolunda 8 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası, Dursunbey'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması düzenledi. Dursunbey Sivil Toplum Kuruluşları platformu 'Ömür bitti, yol bitmedi' diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrasında, Balıkesir-Kütahya D-230 karayolunun Naipler bölgesinde yarım kalan kavşak ile ilgili kamuoyunda çeşitli tepkiler oluşmuştu. Bu tepkilerin ardından ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları kazanın meydana geldiği yerde basın açıklaması yaptı.

Onlarca eve ateş düştü

Dursunbey Sivil Toplum Kuruluşları Platformu sözcüsü Murat Sali yaptığı açıklamada, "Toplanmamızın amacı canımızı yakan, hanelerimize ateş düşüren, daha önce de defalarca yaşanan ve bir daha yaşanmasını istemediğimiz kazalar zincirine sebep olarak gösterilen, Dursunbey'imize özgü yol hikayesini ortadan kaldırmaktır. Geçtiğimiz günlerde burada, adına yol dediğimiz bu ucube yerde çok acı bir kaza meydana geldi. Bu kazada vefat eden kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Kederli ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu coğrafyada yaşayan herkes biliyor ki, bu yol hikayeleri hep gündemimizde oldu. Yıllardır siyasilerimizin, yerel ve resmi idarecilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve halkımızın en önemli gündem maddelerinden birisidir bu yol meselesi. Bu yolla ilgili çok sözler verildi, çok hikayeler anlatıldı, defalarca girişimlerde bulunuldu. Çok canlarımız yandı, onlarca eve ateş düştü, defalarca ciğerlerimiz yandı" dedi.

Yolumuzu bitirin

Sali konuşmasında, "Ulaştırma ve altyapı konularında çok önemli işler yapabilen, 2 yılda Çanakkale Köprüsü'nü yapabilen, Karadeniz'in sarp coğrafyasında en ücra köylere bile yol götürebilen bu devlet, 20 yılda 50 km yolu yapamaz mı? Zigana Geçidi'ni, Bolu Tüneli'ni, Sabuncubeli Geçidi'ni, denizin üstüne 5 tane asma köprüyü yapabilen devlet bizim yolumuzu bitiremez mi? Tabi ki de yapar ve bitirir. Bu güçlü ve köklü devlet vatandaşını mağdur etmez, geçmişteki kadim devlet geleneğinden aldığı güçle hizmetin en iyisini yapar. Biz sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak, ekonomik imkanlarımızla, iş makinalarımızla, kamyonlarımızla, kazmayla, kürekle, gencimizle yaşlımızla halk olarak, bir bütün halinde Dursunbey olarak bu yolun bitirilmesi için hazırız. İşte buradan haykırıyoruz, yolumuzu bitirin, yolumuzu bitirin, yolumuzu bitirin" dedi.

Artık birlik ile bu sorunu çözeceklerini ifade eden Sali, "Bu eylemi yaparken herhangi bir siyasi mesaj verme niyetinde değiliz. Birilerini hedef göstermek gibi bir derdimiz de yok. Yerel idarecilerimizin ve resmi yöneticilerimizin bu yol konusunda, bu uzun süreçte çok gayret gösterdiklerini biliyoruz. Her çaldıkları kapıda, her buldukları adama bu yolu hatırlattıklarını biliyoruz. Biz de bu eylemle büyüklerimize güç vermek istiyoruz. Dursunbey halkının ve tüm sivil toplum kuruluşlarının gücü ve desteğini kendilerine sunmak istiyoruz. Çalınacak kapıları beraber çalalım, yalvarılacak adamlara beraber yalvaralım, yatılacak yerlerde beraber yatalım, hep birlikte bu ayıbı temizleyelim" dedi.

Devlet erkanına mektup

Naipler yolunda gerçekleşen eylemin ardından STK temsilcileri postane aracılığıyla Ulaştırma Bakanı, Karayolları Bölge Müdürü ve Balıkesir'in 9 milletvekiline mektup göndererek, yolun bitmesi için ricada bulundu.

Olaysız geçen eylem sonrası toplanan kalabalık sessiz bir şekilde bölgeden ayrıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa