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71 ilde 'Mercek-16' operasyonu: 912 ruhsatsız silah ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-16' operasyonları sonucunda 912 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu. 4 gün süren operasyonda Yerlikaya, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

OPERASYONLARDA ADETA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-16" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu; 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildi. 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

71 ilde 'Mercek-16' operasyonu: 912 ruhsatsız silah ele geçirildi, 959 şüpheliye işlem yapıldı

"SİLAH KAÇAKÇILARIYLA MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek?." ifadelerini kullandı.

"Mercek-16" operasyonlarında ev, iş yeri, halka açık alanlar ve yol aramalarında ruhsatsız 696 tabancanın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

71 ilde 'Mercek-16' operasyonu: 912 ruhsatsız silah ele geçirildi, 959 şüpheliye işlem yapıldı

71 ilde 'Mercek-16' operasyonu: 912 ruhsatsız silah ele geçirildi, 959 şüpheliye işlem yapıldı

71 ilde 'Mercek-16' operasyonu: 912 ruhsatsız silah ele geçirildi, 959 şüpheliye işlem yapıldı

71 ilde 'Mercek-16' operasyonu: 912 ruhsatsız silah ele geçirildi, 959 şüpheliye işlem yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ali Yerlikaya Güvenlik 3.Sayfa Politika Haberler

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