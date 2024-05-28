Üye Girişi
Haberler

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar verdi! Üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'dan Bolu'ya gelen ve ailesiyle ev bulamadığını, aç kaldığını iddia eden Levent Ü., kendisine bıçakla zarar verdi. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün incelemesi sonucu, Levent Ü.'nün üzerine 1'i lüks, toplam 6 aracın kayıtlı olduğu tespit edildi.

Ankara'dan Bolu'ya gelen, ailesiyle ev bulamadığını ve aç kaldığını söyleyen 39 yaşındaki Levent Ü., kendisine bıçakla zarar verdi. Aileye yardım etmek için inceleme yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Levent Ü.'nün üzerine 1'i lüks, toplam 6 aracın kayıtlı olduğunu tespit etti. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasından kaçtı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

RÖPORTAJ KARŞILIĞINDA KENDİNE ZARAR VERMEYİ BIRAKTI

Olay, saat 11.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İmaret Meydanı'nda meydana geldi. Levent Ü., 3 ay önce 7 çocuğu ve eşiyle beraber Ankara'dan Bolu'ya geldi. Ailesiyle parklarda konakladığını ifade eden Levent Ü., İmaret Meydanı'nda, bir oğlu ve eşi yanındayken, bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Levent Ü.'den kendisine zarar vermeyi bırakmasını istedi. Levent Ü., gazetecilere röportaj vermek karşılığında elindeki bıçağı bıraktı.

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar verdi! Üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"2 BİN LİRA İLE NASIL KİRA ÖDEYECEĞİM" DİYE İSYAN ETTİ

Levent Ü. gazetecilere, 2 bin lira geliri olduğunu ifade ederek, "Benim 7 tane çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Ben hep böyle sokakta mı yaşayacağım? Ne yapayım. Benim kimseye bir zararım yok. Bittim, çoluğum çocuğumla hep sokakta mı yaşayacağım? 2 bin lira ile nasıl kira ödeyeceğim? Yıllarca hep sokakta mı yaşayacağım?" dedi.

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar verdi! Üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Röportajın ardından, Levent Ü., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Levent Ü.'nün eşi ve oğluna yardımcı olmak amacıyla kuruma götürdü.

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar verdi! Üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

ÜZERİNE KAYITLI 1'İ LÜKS, 6 ARAÇ ÇIKTI

Aileye yardım etmek için çalışma başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgilerini istedi. Ancak aile bilgileri vermemekte direndi. Bunun üzerine polisten alınan bilgilerle yapılan sorguda Levent Ü.'nün farklı illerde, üzerine kayıtlı 1'i lüks otomobil, 6 araç olduğu tespit edildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA KAÇTILAR

Aile, durumun ortaya çıkması üzerine kurum binasından kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Ankara Bolu Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

 Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title