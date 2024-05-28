'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar verdi! Üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

Ankara'dan Bolu'ya gelen, ailesiyle ev bulamadığını ve aç kaldığını söyleyen 39 yaşındaki Levent Ü., kendisine bıçakla zarar verdi. Aileye yardım etmek için inceleme yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Levent Ü.'nün üzerine 1'i lüks, toplam 6 aracın kayıtlı olduğunu tespit etti. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasından kaçtı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

RÖPORTAJ KARŞILIĞINDA KENDİNE ZARAR VERMEYİ BIRAKTI

Olay, saat 11.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İmaret Meydanı'nda meydana geldi. Levent Ü., 3 ay önce 7 çocuğu ve eşiyle beraber Ankara'dan Bolu'ya geldi. Ailesiyle parklarda konakladığını ifade eden Levent Ü., İmaret Meydanı'nda, bir oğlu ve eşi yanındayken, bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Levent Ü.'den kendisine zarar vermeyi bırakmasını istedi. Levent Ü., gazetecilere röportaj vermek karşılığında elindeki bıçağı bıraktı.

"2 BİN LİRA İLE NASIL KİRA ÖDEYECEĞİM" DİYE İSYAN ETTİ

Levent Ü. gazetecilere, 2 bin lira geliri olduğunu ifade ederek, "Benim 7 tane çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Ben hep böyle sokakta mı yaşayacağım? Ne yapayım. Benim kimseye bir zararım yok. Bittim, çoluğum çocuğumla hep sokakta mı yaşayacağım? 2 bin lira ile nasıl kira ödeyeceğim? Yıllarca hep sokakta mı yaşayacağım?" dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Röportajın ardından, Levent Ü., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Levent Ü.'nün eşi ve oğluna yardımcı olmak amacıyla kuruma götürdü.

ÜZERİNE KAYITLI 1'İ LÜKS, 6 ARAÇ ÇIKTI

Aileye yardım etmek için çalışma başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgilerini istedi. Ancak aile bilgileri vermemekte direndi. Bunun üzerine polisten alınan bilgilerle yapılan sorguda Levent Ü.'nün farklı illerde, üzerine kayıtlı 1'i lüks otomobil, 6 araç olduğu tespit edildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA KAÇTILAR

Aile, durumun ortaya çıkması üzerine kurum binasından kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.