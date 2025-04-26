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Rüşvet anı kamerada

6 tabeladaki "T" harfi ortadan kayboldu, ilçede herkes bu olayı konuşuyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı cadde üzerinde bulunan 6 tabeladaki "T" harfleri ortadan kayboldu. Geçitlerde "T" harfini göremeyen vatandaşlar arasında durum merak konusu oldu. Bir vatandaş, "Buradan sesleniyorum, Hatay'ın 'T' harfini alanlar yerine geri koysunlar" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 geçit trafikte büyük kolaylık sağlıyor ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin "T" harfleri geçtiğimiz günlerde ortadan kayboldu. Geçitlerde yoklukları fark edilen 'T' harfleri vatandaşlarda merak konusu oldu.

6 tabeladaki 'T' harfi ortadan kayboldu, ilçede herkes bu olayı konuşuyor

"'T' HARFİNİ ALANLAR YERİNE KOYSUN"

Tabelalarda yer alan "T" harflerini alan kişilerin geri getirmesini talep eden 47 yaşındaki Orhan Dal, "Harflerin olmadığını görünce gerçekten şaşırdım. Üst geçit kavşağında, Pac meydanında ve AVM kavşağında Hatay'ın T harfi bulunmuyor. Buradan sesleniyorum, Hatay'ın 'T' harfini alanlar yerine geri koysunlar" dedi.

6 tabeladaki 'T' harfi ortadan kayboldu, ilçede herkes bu olayı konuşuyor

6 tabeladaki 'T' harfi ortadan kayboldu, ilçede herkes bu olayı konuşuyor

6 tabeladaki 'T' harfi ortadan kayboldu, ilçede herkes bu olayı konuşuyor

6 tabeladaki
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökhan GÜLMEZ:

HAAY da iyi olmuş ama )))

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Haber YorumlarıMehmed Ersayan:

küçük bi şey degğil ki. bir tane kamera görmemiş mi

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