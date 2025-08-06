6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi

6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi
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6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Üst düzey yönetici konumunda 14 şüphelinin hesaplarında 6.3 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken Bakan Yerlikaya, şüphelilerin cüzdan para trafiğinin nasıl işlediğini aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya'da yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi

6 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Operasyonda üst düzey yönetici konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında 2022-2025 yılları arasında 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacmi tespit edildi.

6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi

PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu;

6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi

-Yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı,

-Hesapçı şahısların, suçtan elde edilen parayı "toplayıcı-ara hesapçı" olduğu değerlendirilen kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı,

-Bu şahısların suçtan elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği,

-Üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi."

6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi

20 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ARAÇ VE KONUTA EL KONDU

Operasyonlar sonucu; çok miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu.

6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi

"YASA DIŞI BAHİS TOPLUMUN GELECEĞİNİ DE TEHDİT EDEN BİR SUÇTUR"

Yerlikaya, "Tokat Valimizi, operasyonları koordine eden Tokat Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Tokat İl Emniyet Müdürümüzü, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Alkol, kumar, gece hayatı insan için bitişin başlangıcıdır

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