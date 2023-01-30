6 aydır kendisinden haber alınamayan 1 çocuk annesi genç kadının cesedine ulaşıldı

Koca, canlı yayında cinayeti tek tek anlattı

DENİZLİ Denizli'de yaklaşık 6 aydır kendisinden haber alınamayan 1 çocuk annesi genç kadının cesedine ulaşıldı. Öldürdüğü eşinin cansız bedenine son kez sarılıp öptüğünü Koca canlı yayında eşini nereye gömdüğünü tek tek anlattı.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K.'den bir daha haber alınamadı. Aradan geçen bir süre sonra Mine K.'nin ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı" suçlamasıyla, özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına müracaat etti. Geçen 6 aylık süreçte Mine K.'nin herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat K., canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini canlı yayında anlattı.

Koca, eşini nereye gömdüğünü tek tek anlattı

Mine Kocadağı nereye gömdüğünü tarif eden Koca Mithat Kocadağ, canlı yayında şöyle konuştu: "Gece saat 03.00'da mutfakta tartıştıktan sonra ittirince yere düştü. Kafasını vurdu ve öldü. Saat 05.00'a kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Mutfaktaki yerden kaldıramadım. Mine'nin yüzünü havluyla sildim. Mutfaktan, banyoya götürdüm. Banyoda son kez karıma sarıldım, öptüm. Daha onra yatak odasındaki bazanın altına sakladım cesedi. Sabah saatlerinde duş aldım ve işe gittim. Cesedi bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkardım çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin aracına koydum, cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00'da otelin yakınına gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım."