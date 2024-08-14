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5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan saldırganları idol edinmiş

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Eskişehir'de maske takıp sokakta önüne geleni bıçaklayan 18 yaşındaki saldırganın 1995 yılında Oklahama City'de 2,5 ton patlayıcıyla 168 kişinin ölümü neden olan Timothy McVeigh ile 2019'da Yeni Zelanda'da iki camiye saldırarak 51 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant'ı idol edindiği ortaya çıktı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Tepebaşı Camii yanındaki çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K. adlı saldırgan hakkında yeni detaylara ulaşıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Arda K, Pazartesi akşamı Call Of Duty adlı bilgisayar oyunundaki gibi Nazilere ilişkin "Kara Güneş" sembolü olan bir hücum yeleği giyip maske ve kask taktı. Beline bağladığı balta ve bıçakla çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırarak yaraladı. Bu anları bir de kask kamerasıyla canlı yayınladı.

5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan saldırganları idol edinmiş

HERHANGİ BİR ÖRGÜTLE BAĞLANTISI YOK

Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği Arda K. gözaltına alındıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan 2'si ağır, 5 yaralı vatandaşın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada; anne ve babasının bir fabrikada işçi oldukları öğrenilen Arda K'nın, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısına ulaşılamadığı bildirildi.

5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan saldırganları idol edinmiş

KENDİSİNE "TEMİZLEYİCİ" DİYORDU

Bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğu ve bu oyunlardan etkilenerek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K'nın; saldırıdan önce "Mass Cleaner El Kitabı" başlığıyla yazdığı bir blog yazısında saldırıyı adım adım planladığına ilişkin ifadeler yer aldı. Kendisine "Temizleyici" ve "Aziz" diyen Arda K'nın, mülteciler, LGBT bireyler, feministlere, komünistler ve Marksistler gibi birçok grup ve ideolojiye öfke duyduğu, saldırılar planladığı, başkalarının da saldırması için yol gösteren yazılar bulundu.

5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan saldırganları idol edinmiş

İDOLÜ DÜNYAYI KANA BULAYAN TERÖRİSTLER

Çeşitli ülkelerde büyük kayıplara yol açan saldırıların faillerini idol edindiği görülen Arda K'nın, 1995 yılında Oklahama City'de 2,5 ton patlayıcıyla 168 kişinin ölümü, 680 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının baş faili Timothy McVeigh'i örnek gösterdiği paragrafın hemen altında kırmızı ile yazdığı "Toplu insan ölümü" notu dikkat çekti.

5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan saldırganları idol edinmiş

YENİ ZELANDA CANİSİYLE AYNI YÖNTEM

Arda K'nın ayrıca; 2019'da Yeni Zelanda'da iki camiye saldırarak 51 kişinin ölümüne, 49 kişinin ise yaralanmasına yol açan terörist Brenton Tarrant ile oldukça benzer bir strateji yürüttüğü tespit edildi. Tarrant da saldırı öncesinde planlarını yazıya dökmüş, saldırıyı kamerayla yayınlamış ve gamalı haç kullanmıştı. Genç saldırganın yöntem, hedef, tür ve kullanılacak suç aletine göre puan listesi oluşturduğu saldırıları bir oyun gibi anlatması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Yeni Zelanda Eskişehir Eskişehir Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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