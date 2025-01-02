Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
Hakkında soruşturma başlatılan Hüseyin Baş için karar

400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisine polis baskını

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de üniversite öğrencileri tarafından bir yalıda düzenlenen yılbaşı partisine polis baskını düzenlendi. Partiye katılan yaklaşık 400 kişinin çıkarıldığı yalı, kaçak işletildiği gerekçesiyle zabıta tarafından mühürlendi.

Sarıyer'de Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü'nün bir yalıda düzenlediği yılbaşı partisi, polis tarafından basıldı. Partiye katılan yaklaşık 400 öğrencinin çıkarıldığı yalı, kaçak işletilmesi nedeniyle zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 1 Ocak'ta Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi'ndeki bir yalıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü, üniversite öğrencilerine bilet fiyatları 650 ile 850 lira arasında değişen yılbaşı partisi organizasyonu yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından 'Yalıda Yılbaşı Partisi' olarak duyurulan etkinlik için yaklaşık 400 öğrenci online satış platformundan bilet aldı.

400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisine polis baskını

YALIYA POLİS BASKINI

Bileti alan öğrencilerin gelmesiyle yılbaşı partisi düzenlendi ancak gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte yalıya baskın düzenledi. Zabıta ekipleri yaptığı çalışmada yalının umuma açık bir yer olmadığını, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığını tespit etti. Yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı, günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatında da ofis olarak göründüğü ortaya çıktı.

400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisine polis baskını

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler düzenlenen partiyi bitirirken, alkol satış belgesi olmamasına rağmen satışa hazır 20 adet alkol dolu şişe ve 80 adet boş alkol şişesi de ele geçirildi. Yapılan inceleme sonucunda C.G. ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü, 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı. Partiye katılan öğrenciler ise yalıdan tahliye edildi. İşletme, belediye ekiplerince mühürlenirken polis olayla ilgili sorularıma başlattı.

400 öğrencinin katıldığı yılbaşı partisine polis baskını
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Dev kulübü bir saniye bile düşünmeden reddetti
img

Fotoğraf, Türkiye'de tatilcilerin akın ettiği bölgede çekildi
img

Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Boğazda kaçak işletilen mekanlar????

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Noyan:

Üniversite kulübü organizatörü bu yaşta dolandırıcılığa başlamış aferin oğlum böyle devam et işte

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

seksen şişesini devirmişler yirmi şişeyi güvenlik kuvvetleri içilmekten kurtarmış

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Galatasaray adı geçiyor üniversite de olsa. izinsiz . iş yap sonra hükümete salla. oldu cnm

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf guclu:

20 kişi bir araya geldim mi darlanirim. 400 kişi nedir abi. Uste para versen gitmem

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Aynı tepkiyi dergahlarada bekliyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
2 hakem Süper Lig'den düştü
2 hakemin kalemini kırdı
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ocak Akyurt, Gölbaşı, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Altında kimlik zorunlu mu (Kuyumcular)? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef neden yok 2 Ocak Perşembe? MasterChef yeni bölüm ne zaman? ASAT Antalya su kesintisi! Konyaaltı, Manavgat, Serik 2-3 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ocak Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MSÜ başvuru ekranı! ÖSYM kılavuzu 2025 MSÜ başvuru nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ne zaman, nerede çekildi? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Ocak günün maçları nereden izlenir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 2 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.