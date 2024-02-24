Gümrük Muhafaza ekipleri dört ilde kaçakçılık operasyonu düzenledi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında dört ilde gerçekleştirilen farklı operasyonlarda yaklaşık 22 milyon Türk Lirası değerinde 7 adet lüks araç ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Ekipler kaçak tütün ve sigara üretim aksamlarından, elektronik eşyaya, lüks araçtan gözlük ve gözlük aksesuarı dahil olmak üzere yaklaşık 508 milyon Türk Lirası değerinde çeşitli ürün, eşya ve araç yakalaması gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da kaçak tütün ve sigara üretim aksamları ele geçirildi

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ İlinde yapılan muhtelif operasyonlarda yaklaşık 8 milyon Türk Lirası değerinde yakalama gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda ise 150 milyon Türk Lirası tutarında kamu zararı ortaya çıkarıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri ile tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik yapılan denetimler kapsamında Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimler sırasında; aynı kişi adına kayıtlı olduğu tespit edilen depoda yapılan aramalar sonucunda 3 bin 200 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 5 milyon 85 bin 400 dal sahte bandrollü makaron ve 2 bin 445 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün cinsi eşya ile 480 bin 000 Türk Lirası para ile Tekirdağ ili Malkara ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinde yapılan denetim kapsamında yapılan aramalar neticesinde de tahmini değeri 1 milyon 250 bin 000 Türk Lirası olan; merdivenaltı sigara üretiminde kullanılan 1 Adet sigara üretim makinası, 348 bin 800 Adet Makaron, 58 bin 840 adet sigara, 46 kilogram tütün ele geçirildi.

Çorlu ve Malkara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlara istinaden piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Türk Lirası olarak belirlenen kaçak eşyaya el konuldu. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Olaya ilişkin olarak bir kişi hakkında Çorlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi. Şahıs Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin tütün kaçakçılığına dair gerçekleştirdiği başarı operasyonlara ek olarak, Tekirdağ Malkara'da makaron üzerine üretim yapan bir fabrikada yapılan incelemelerde ilgili fabrikanın hammadde alış, satış ve kullanım değerleri incelenmesi sonucu uyumsuzluk tespit edildi ve firmanın kayıtdışı üretim yaptığı anlaşıldı. Kayıtdışı üretim dolayısıyla 150 milyon Türk Lirası kamu zararı ortaya çıkarıldı.

Söz konusu firmanın hammadde alış satış ve üretimleri incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Alkol Daire Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunuldu.

Mersin, Kocaeli ve Ankara'da kaçak eşyalar yakalanarak 328 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılık önlendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 328 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde, "pvc hammaddesi" cinsi eşyanın içinde bulunduğu beyan edilen şüpheli bir konteyner takibe alındı. Takip sonucunda, konteynerin araç üzerinden indirildiği, aynı araca aynı numarayı taşıyan başka bir konteynerin yüklendiği görüldü.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından suçüstü yakalanan araç durduruldu. Konteynerde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, muhtelif koliler içerisinde, gümrüklenmiş değeri yaklaşık 311 milyon Türk Lirası olan 322 bin 000 adet güneş gözlüğü, 62 bin 200 adet dereceli gözlük, 15 bin 000 adet güneş gözlüğü camı, bin 400 adet oyuncak, 2 bin 350 adet şarjlı çocuk diş fırçası, 21 bin 950 adet tuşlu cep telefonu cinsi eşya tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, bahsi geçen kaçak eşyaya el konuldu. Şüpheli şahıslar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda ise, Ticaret Bakanlığı elektronik kontrol sistemleriyle yapılan kontroller sonucu bir konteyner şüpheli olarak değerlendirdi. Konteyner Gümrük Muhafaza ekiplerince daha detaylı kontrol için x-ray tarama sistemine sevk edildi.

Yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk gözlenmesi sonucu konteynerde detaylı arama yapıldı. Arama sırasında beyan harici olduğu belirlenen; 9 bin 413 adet hoparlör, 4 bin 550 adet manyetik akıllı şarj cihazı, 128 bin 000 adet kablolu kulaklık, 5 bin adet AUX kablo,11 bin 960 adet UXB kablo, 2 bi adet telefon tutucu, bin 500 adet mikrofon,13 bin 980 adet kamere koruyucu cam, 218 bin 320 adet karton kutu, 2 bin 390 adet MP3 player olmak üzere toplam 497 bin 547 adet beyan harici kaçak eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon Türk Lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Son olarak, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün Ankara'da müşterek yürüttüğü operasyonda ise, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kontrol Merkezinin geliştirdiği program üzerinden yapılan tespit sonucu önce şüpheli bir tır takibe alındı.

Yakın takip sonucu güzergah ihlali yaptığı anlaşılan araca ekiplerce operasyon yapıldı. Tırda yapılan incelemeler sonucu aracın halatlarının kopuk, aracın dorsesinde bulunan Gümrük Güvenlik Mührünün olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine ekiplerin detaylı arama işlemine geçmesi üzerine fotokopi makinası, yazıcı, dermapen, koruyucu gözlük ve koruyucu maske cinsi muhtelif eşyalar ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak eşyaların piyasa değerinin 11 milyon 751 bin 263 Türk Lirası olduğu belirlendi. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

4 ilde 22 milyon lira değerinde 7 Lüks otomobile el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında dört ilde gerçekleştirilen farklı operasyonlarda yaklaşık 22 milyon Türk Lirası değerinde 7 adet lüks araç ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza birimlerince Artvin, Denizli, Trabzon ve Şırnak'ta titizlikle yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller neticesinde, şüpheli görülen şahıs ve taşıtlara ilişkin Bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirildi.

Detaylı inceleme neticesinde, turistik kolaylıklar kapsamında, geçici olarak Türkiye'ye getirilen lüks araçların yurt içinde bırakıldığı, ilgili şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Ayrıca geçici ithalat kapsamı muafiyet dahilinde araç getirmek için bazı şahıslarca gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek usulsüz bir şekilde kolaylıktan faydalanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Bu doğrultuda, geçici ithalat rejimini suiistimal etmek suretiyle Türkiye'ye getirilen ve yurt içinde usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 22 milyon Türk Lirası değerinde toplam 7 lüks araç ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli şahıslar hakkında başlatılan soruşturma işlemleri ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor. - ANKARA