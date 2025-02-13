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32 yaşındaki anne, üç kızını öldürdükten sonra intihar etti

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ABD'de 32 yaşındaki Tranyelle Harshman, üç kızını öldürdü ve dördüncü kızını ağır yaraladı. Olayın ardından polisi arayarak kendini vuracağını belirtti. Hayatını kaybeden kızlardan ikisi 2, biri 9 yaşındaydı. 7 yaşındaki Olivia ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yaşam mücadelesi veriyor. Anne, olayın ardından hayatını kaybetti.

ABD'de 32 yaşındaki Tranyelle Harshman, Pazartesi günü evlerinde gerçekleşen korkunç olayda üç kızını öldürürken, dördüncü kızı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Big Horn İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne göre anne, dört çocuğuna ateş ettikten sonra polisi arayarak kendini vuracağını söyledi.

Hayatını kaybeden kızlarının ikisi 2, biri 9 yaşındaydı.

KTVQ'nun haberine göre, Olivia adındaki 7 yaşındaki kızı hayatta bulundu ve acilen Salt Lake City'deki bir hastaneye kaldırıldı. Olivia, "ciddi travmatik beyin hasarı" nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Anne, acil servisi aradığında iki kızının beşiklerinde, diğer ikisinin ise alt kattaki yatak odalarında olduğunu söyledi. Ayrıca polisin kendisini üst kattaki yatak odasında ölü bulacağını belirtti.

Byron'daki evden gelen silah sesleri üzerine de ihbar yapılmıştı.

Polis açıklamasında: "Operatör, kadın arayanın ekipler gelene kadar hatta kalması için yalvardı. Kadın defalarca bunu yapamayacağını ve çok geç olduğunu söyledi. Hatta tutma çabaları başarısız oldu ve görüşme kesildi" dedi.

Polis, annenin ürkütücü aramasından dakikalar sonra eve girdiklerinde, 9 yaşındaki Brailey dahil iki kızı başlarından vurulmuş halde ölü buldu.

Anne hastaneye kaldırıldı ancak aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Annenin arkadaşları KTVQ'ya, Harshman'ın doğum sonrası depresyonla mücadele ettiğini söyledi.

Briana Baker, "İnsanların zihinlerinde ne ile mücadele ettiğini asla bilemezsiniz. Tranyelle, bu trajedinin onu gösterdiği gibi bir canavar değildi. Sevdikleri onun en karanlık anlarıyla hatırlanmasını istemiyor. O tatlı, sevgi dolu ve eğlenceli biriydi. Çocukları hayatının odak noktasıydı" dedi.

Dört çocuğun babası Cliff Harshman için bir GoFundMe kampanyası başlatıldı. Kampanya sayfasında: "Bu yıkıcı olay, Cliff ve sevdiklerini derin bir üzüntüye boğdu, hayatlarında oluşan bu büyük boşluğu kabullenmeye çalışıyorlar. Cenaze masrafları, aile desteği ve diğer ilgili maliyetler acılarına acı katıyor" denildi.

Hayatta kalmak için mücadele eden Olivia için de ikinci bir GoFundMe kampanyası başlatıldı. Sayfada: "Durumu kritik; önümüzdeki birkaç gün onun geleceği için çok önemli olacak" ifadeleri yer aldı.

Byron Belediye Başkanı Allen Clark: "Böyle küçük bir toplulukta herkes birbiriyle yakından ilişkili. Bu çok yıkıcı bir olay. Ailenin dayanabilmesi ve umarım önlerinde daha aydınlık günler olması için dua ediyorum" dedi.

32 yaşındaki anne, üç kızını öldürdükten sonra intihar etti

32 yaşındaki anne, üç kızını öldürdükten sonra intihar etti

32 yaşındaki anne, üç kızını öldürdükten sonra intihar etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

çocuklara üzüldüm kendi sorunlarınızı kendi kendinize çözün çocukları rahat bırakın iğrenç yaratık ! Allah rahmet eylesin çocuklara anne ateşe koşarak gitti

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