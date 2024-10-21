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31 yaşındaki Playboy modeli akciğer nakli beklerken hayatını kaybetti

31 yaşındaki Playboy modeli akciğer nakli beklerken hayatını kaybetti
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31 yaşındaki Playboy modeli Veronika Muraşkina, 2020'de geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. 'The Bachelor' Rusya'da ünlenen model, sarhoş sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Uzun süre yatağa bağımlı kalan Muraşkina, akciğer hastalığına yakalandı. Acil nakil listesine alınmasına rağmen, 18 Ekim'de ameliyat öncesi vefat etti. 2017'de Playboy'da da yer alan model, 31 yaşında hayata veda etti.

Rusya'da "The Bachelor" programında rol alan Playboy modeli, araba kazasından yıllar sonra çektiği acıların ardından akciğer nakli beklerken hayatını kaybetti.

Rusya'nın Toguçin şehrinden 31 yaşındaki Veronika Muraşkina, 2020 yılında sarhoş bir sürücü tarafından ezilmiş ve bacağı ciddi şekilde zarar görmüştü, bu yüzden yatağa bağımlı kalmıştı.

Yatak istirahatindeyken hayatı tehdit eden bir akciğer hastalığına yakalandı ve acil nakil listesine alındı, ancak Veronika 18 Ekim'de, ameliyatının yapılmasına günler kala hayatını kaybetti.

Veronika, 2017'de popüler aktör İlya Glinnikov'un kalbini kazanmak için mücadele ettiği "The Bachelor" programının Rusya versiyonunun beşinci sezonuna katıldığında ünlü olmuştu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşıyordu, burada ekonomi eğitimi almış ve daha sonra modellik kariyeri inşa etmişti.

Yine 2017'de, Veronika'nın fotoğrafı bir Playboy dergisi sayısında yer aldı. Başında sarı tavşan kulaklarıyla fotoğraflanmış ve derginin sayfalarında geçmiş Playboy tema partileriyle ilgili bir notla yer almıştı.

Ancak 2020 yazında, korkunç bir araba kazası geçirdiğinde göz alıcı hayatı son buldu.

Annesini ve büyükannesini ziyaret etmek için memleketi Toguçin'e gitmişti.

Ağustos ayında bir akşam, uzun zamandır görmediği çocukluk arkadaşlarıyla sokakta yürüyüşe çıkmıştı.

Aniden, sarhoş bir sınıf arkadaşının kullandığı bir araba, grubun takıldığı otoparka daldı.

Veronika darbenin çoğunu aldı ve ağır yaralandı. Doktorlar yıllarca bacağını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar ve çok uzun bir rehabilitasyon süreci geçirdi.

Modellik kariyerini bırakmak zorunda kaldı ve bunun yerine zamanını el sanatlarıyla uğraşarak geçirdi.

Bir arkadaşı yerel medyaya şunları söyledi: "Ciddi kazadan sonra bacağı resmen parça parça bir araya getirildi. Uzun süre tedavi gördü, kliniklerde kaldı ve iyileşti."

"Sorunlarının nihayet geride kaldığı görünüyordu, ancak akciğer hastalığı onu vurduğunda yeni bir sorun ortaya çıktı."

Veronika'nın uzun süre yatağa bağımlı kalması sonucunda bağışıklık sisteminin zayıfladığı ve akciğer nakli gerektirecek kadar ciddi olduğu bildirilen bir hastalığa yakalandığı belirtildi.

31 yaşındaki Playboy model, akciğer nakli eklerken hayatını kaybetti

31 yaşındaki Playboy model, akciğer nakli eklerken hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Akciğer Nakli Ameliyat Playboy Ünlüler 3-sayfa Yaşam Dünya Rusya

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Yorumlar (3)

TheC:

Onun bedenini kullananlar ona gerçekten değer verseydi onu kurtarırlardı ama maalesef bu kızların sonu neredeyse her zaman kullanılmış bir peçete gibi oluyor. İslam'ın kadına verdiği değer neredeee bu çağdaş modern insanların kadını obje gibi kullanıp atması nerede?

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ARSLANOĞLU Hakan:

Öldüğü yaş ta bile hayır yok.

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Emre Gök:

Akciğer nakli eklerken ney ya Türkçeyi katlettiniz düzgün haber yapın

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