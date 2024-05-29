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3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor

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Yaklaşık 4 yıl önce köpeklerin saldırısı sonucu kolunu kaybeden kadın, acısının dinmediğini ve zor günler geçirdiğini ifade etti. Psikolojisi bozulan kadın, sesini duyurmak ve yardım istemek için Cumhurbaşkanı'na seslendi.

Tekirdağ-Çorlu'dan memleketi Trabzon'un Of ilçesine çay hasadına giden Huriye Kaya (61), bahçesinin yakınında üç köpeğin saldırısına uğradı. Çevre sakinleri çığlık sesleri üzerine koşarak Kaya'nın yanına geldi. Ağır yaralanan Kaya, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede gördüğü tedavi sonucu parçalanan kolu dirseğinden kesilen kadın, "O köpeklerin sahipleri bana sahip çıkmadılar" dedi.

ÇAY HASADINA GİDERKEN KOLUNU KAYBETTİ!

Yaklaşık 4 yıl önce köpeklerin saldırısı sonucu kolunu kaybeden Huriye Kaya (61), acısının dinmediğini zor günler geçirdiğini ve psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. 2020 yılında Tekirdağ Çorlu'dan memleketi Trabzon'un Of ilçesine çay hasadı için giden 61 yaşındaki Huriye Kaya, bahçesinin yakınında 1'i pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerle uzun süre mücadele eden kadın, çığlık sesleri üzerine koşarak gelen çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan kadın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 7 kez ameliyata alındı.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Çay hasadına giderken üç köpeğin saldırısına uğrayan ve parçalanan sol kolu dirseğinden kesilen vücudunda Kaya, 40 gün kaldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. "Psikolojik tedavi görüyorum. Olaydan beri kolundaki acının dinmediğini ifade eden Kaya, tek başına sokağa çıkmaya korktuğunu söyledi. Psikolojisinin sarsıldığını, ilaç tedavisi gördüğünü belirten Kaya, "Olaydan 4 yıl geçti fakat ben çok mağdurum hakkımı istiyorum. Benim sinirlerimle oynadılar, ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Hastanelere gidiyorum, psikolojik tedavi görüyorum ama beynim yaşadığım olayları unutmuyor. Köpekler kolumu parçaladı, ölümden döndüm. Yaşadığım olayın tarifi yok. O köpeklerin sahipleri bana sahip çıkmadılar daha çok yalancı şahit buldular. 40 gün hastanede yattım gelip de maddi veya manevi hiçbir yaklaşımda bulunmadılar. Sesimi duyurmak istiyorum."

"4 SENEDİR YAŞADIĞIM ACIYI BİR TÜRLÜ DUYURAMADIM"

"Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, ben evime rızık götüren bir insandım. Emekli bile olamadım. Eşim de yüzde 60 engelli durumda. Maddi ve manevi anlamda bir çöküntü yaşıyorum. Kimse benim halimi bilmiyor. Benim beynim kolumu kaybettiğime kabullenemiyor. 4 senedir yaşadığım acıyı bir türlü duyuramadım. Sayın Cumhurbaşkanımın benim sesimi duymasını istiyorum. Çok zor durumdayım, kolumdaki ağrı hiç dinmedi, ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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