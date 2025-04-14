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21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

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Kayseri'de 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın engelli raporu bulunan nişanlısının 47 yaşındaki annesi Güldane Şahin'i hamile bıraktığı iddia edildi.. Türkiye'nin gündemine oturan yasak aşk skandalı Esra Erol'un programında gündeme gelirken, genç kız, annesinin Cuma Doğan'ı kaçırdığını söyledi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşanan yasak aşk skandalı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Esra Erol'un programında gündeme gelen olay pes dedirtti.

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

ENGELLİ RAPORU BULUNAN GENÇ KIZLA NİŞANLANDI

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi 47 yaşındaki Güldane Şahin'le yakınlaşmaya başladı. Sık sık kayınvalidesinin evine giden doğan zaman içinde samimiyeti ilerletti. Dilek Şahin de bu süreç içerisinde annesi ile nişanlısının uygunsuz anlarına şahit oldu. Ayrıca Dilek Şahin, annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

KAYNANASI, DAMADINI KAÇIRDI

Talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte programa çıkarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilek Şahin, annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Doğan'ı kaçırdığını söyledi.

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

"KAYNANASINI HAMİLE BIRAKTI" İDDİASI

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da iddia edildi. İlginç olay, geniş yankı bulurken, Cuma Doğan ve Güldane Şahin'den henüz açıklama gelmedi.

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

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21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

iğrenç insanlar

Yorum Beğen210
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıduran sari:

İnsan hasta deli olsa yapmaz bunlar başka bir yaratık

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıGüler Korkmaz:

Ne iğrenç ne korkunç bir mevzu. Biz daha neler göreceğiz. Keşke haysiyetsiz insanlar apaçık belli olsaydı da onlardan Uzak kalsaydık.

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıJY:

KAYSERİ, MUHAFAZAKAR TAYFA BUNLAR. AKP'NİN KALESİ.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme84
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Haber Yorumları2dr4mmwygh:

Aşağılığında aşağısı bunlar.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCemal Koyun:

bunlar ne biçim insanlar hiçmi ar namusunuz yok nasıl içiniz rahatmı

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Tevbe tevbe Allah'ım sen bizi affet

Yorum Beğen60
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Haber Yorumlarınedo cos:

bu tur haberler yapilmamasi lazim

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Haber YorumlarıErdal_19:

çocuğun asıl hedefi farklıymış

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu buçuk millet varya çok fena

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