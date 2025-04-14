21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşanan yasak aşk skandalı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Esra Erol'un programında gündeme gelen olay pes dedirtti.

ENGELLİ RAPORU BULUNAN GENÇ KIZLA NİŞANLANDI

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi 47 yaşındaki Güldane Şahin'le yakınlaşmaya başladı. Sık sık kayınvalidesinin evine giden doğan zaman içinde samimiyeti ilerletti. Dilek Şahin de bu süreç içerisinde annesi ile nişanlısının uygunsuz anlarına şahit oldu. Ayrıca Dilek Şahin, annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

KAYNANASI, DAMADINI KAÇIRDI

Talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte programa çıkarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilek Şahin, annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Doğan'ı kaçırdığını söyledi.

"KAYNANASINI HAMİLE BIRAKTI" İDDİASI

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da iddia edildi. İlginç olay, geniş yankı bulurken, Cuma Doğan ve Güldane Şahin'den henüz açıklama gelmedi.