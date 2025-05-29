20 yaşındaki ilahiyat öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

20 yaşındaki ilahiyat öğrencisi ağaca asılı halde bulundu
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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesindeki bir ağaçta asılı halde ölü bulundu. Gece eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan genç kadının daha önce intihar girişiminde bulunduğu ve olay öncesi kurs hocasına "Cenazemi alın" mesajı gönderdiği iddia edildi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi ve sosyal medya içerik üreticisi Sena Düzgün (20), kampüs içerisindeki bir ağaçta asılı halde ölü bulundu. Olay kamuoyunda derin üzüntü yaratırken, genç kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Olay, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Onkoloji Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde evine dönmeyen Sena Düzgün'ün ailesi, sabah saatlerinde kayıp ihbarında bulundu. Ailenin ihbarı sonrası başlatılan arama çalışmaları sonucunda Düzgün'ün cansız bedeni bir ağaçta asılı şekilde bulundu.

20 yaşındaki ilahiyat öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri güvenlik çemberine alındı ve cenaze, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"CENAZEMİ ALIN" NOTU MU GÖNDERDİ?

Sena Düzgün daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Genç kadının, olaydan kısa süre önce kurs hocasına bir mektup bıraktığı, intihar edeceğini bildirdiği ve konum bilgisini paylaştığı iddia edildi. Aynı zamanda "Cenazemi alın" notunu gönderdiği ve ölüm anını kayda aldığı da ileri sürülen bilgiler arasında yer aldı.

20 yaşındaki ilahiyat öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

"BİR ÖLÜNÜN HATIRA DEFTERİ"

Düzgün'ün Instagram hesabında intihardan bir gün önce, notlar kısmına "26.05 2025, Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" yazdığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dicle Üniversitesi yönetimi ve İlahiyat Fakültesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Çok yazık çookkkk Aileye sabırlar diliyorum İlahiyatta yaşama dair hiç bir şey bulamamış demektkki

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Haber YorumlarıMGk:

Dışından baksan sunni, alevi, kominst, solcu falan filan ama içler bomboş kalpler de sadece dünya nimetleri ve istekleri.. Bu yolda ufacık engel bile tahammülsüzlük yapıyor.. Davası olmayanın dünya ile de bağı kopar

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu ülkede kim mutlu ki rahmetli iyice bunalmış ta toplumun neredeyse tamamı mutsuz zaten

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Haber YorumlarıMelih İnce:

din ve modern dünya ikileminde kaybedilen bir değer. kendine din nedeniyle toplumda yer bulamaması kuvvetle muhtemel. anne babası için zor bir sonuç

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