20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü

20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
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20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
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İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobil, motorunda çıkan yangının büyümesi sonucu alev alev yanarak küle döndü. Aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobilin piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Görüntüleri kaydeden gencin "Ağabey yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim" sözleri ise videoya damga vurdu.

Eyüpsultan'da lüks otomobil, motorunda çıkan yangın büyümesi sonucu alev alev yandı. Küle dönen aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracıyla yol kenarında durdu. Aşağı inen sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. O sırada araçta ufak çaplı patlama meydana geldi. Lüks otomobil kısa sürede küle döndü.

20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü

ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı.

20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü

"YANAN ARABAYA BAK, KAFAYI YİYECEĞİM"

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoya görüntüleri kaydeden gencin "Ağabey yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim" sözleri damga vururken yanan aracın değerinin ise yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Zenginin 20 milyonluk aracı zengine iğne batması kadar acı vermez,fakirin 150 binlik aracı fakirin belini bükecek kadar acı verir.

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

haksızca hırsızlıkla edilen malın akibeti elbet budur ..

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Haber YorumlarıMUSTAFA ATABAY:

Ya arkadaş 20 milyonluk araba yapılıyor da bunun içine 500 bin lira değerinde otomatik yangın söndürme sistemi yapılamıyor mu?

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Degisim zamani gelmis. Kaskonun beline kuvvet

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Bu tarz araçlar 'da böyle olaylar sıkça oluyor. Üzülecek bir şey yok kasko düşünsün :)) Sağlam kasko ücretide çıkıyor. Bir tanıdığım 12 milyonluk aracına bu sene 650bin kasko ödedi.

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