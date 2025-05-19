20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü

Eyüpsultan'da lüks otomobil, motorunda çıkan yangın büyümesi sonucu alev alev yandı. Küle dönen aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracıyla yol kenarında durdu. Aşağı inen sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. O sırada araçta ufak çaplı patlama meydana geldi. Lüks otomobil kısa sürede küle döndü.

ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı.

"YANAN ARABAYA BAK, KAFAYI YİYECEĞİM"

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoya görüntüleri kaydeden gencin "Ağabey yanan arabaya bak, kafayı yiyeceğim" sözleri damga vururken yanan aracın değerinin ise yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.