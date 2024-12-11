2 yaşında çocuk, evde bulduğu tabanca ile uyuyan annesini öldürdü

Kaliforniya'da trajik bir olay yaşandı: 22 yaşındaki anne Jessinya Mina, 2 yaşındaki oğlunun bulduğu silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Cuma günü saat 17:30 sıralarında, Fresno'daki Butterfly Grove apartmanında meydana geldi. Mina'nın 18 yaşındaki erkek arkadaşı Andrew Sanchez'in dikkatsizce bıraktığı 9mm'lik tabanca, küçük çocuğun eline geçti.

Polis açıklamasına göre, Mina yatakta uzanırken küçük oğlu silahı buldu ve tetiği çekti. Olay sonrası Sanchez ve ev arkadaşları Mina'yı hastaneye götürmeye çalışırken, ilk yardım ekipleri müdahale etti. Ancak Mina, kaldırıldığı Community Regional Medical Center'da hayatını kaybetti.

Daha önce sabıkası olmayan Sanchez, silahı dikkatsizce bulundurma ve çocuğu tehlikeye atma suçlamalarıyla tutuklandı, ancak kefaletle serbest bırakıldı.

Mina'nın kız kardeşi Jessica Rodriguez, "Erkek arkadaşının dikkatsizliği, kibirli tavrı ve kardeşimin evde silah istemediğine dair isteklerini görmezden gelmesi yüzünden onu sonsuza dek kaybettik" dedi.

8 aylık bir kız bebeği daha olan Mina, güzellik okuluna dönüp kariyerini tamamlamak üzereydi. Yakınları onu "güzel bir anne" ve "herkese yardım eden biri" olarak tanımlıyor.

Polis, silahın nereden geldiğini araştırıyor. Fresno Polis Departmanı, silah kilidi ihtiyacı olanlara ücretsiz kilit sağladıklarını hatırlattı.

İki çocuk şu anda büyükanne ve büyükbabasının yanında kalıyor.