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İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

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İzmir'de silahlı çatışma ihbarına giden sivil polislere ateş açan ve 3 polis memurunu ağır yaralayan şüpheli M.S.Ç., emniyetteki ifadesinde "Sivil polisleri, aramızda husumet bulunan gruptaki kişilerle karıştırdım" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis memurlarına ateş açan ve 2 polis memurunu ağır yaralayan şüpheli M.S.Ç.'nin gözaltına alındığı olayda gözaltı sayısı 12'ye çıktı. M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İzmir'de 2 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

HUSUMETLİLERİ SANMIŞ

Olaydan kısa bir süre sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren M.S.Ç.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen M.S.Ç.'ye çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli daha gözaltına alındı. M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İzmir'de 2 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan polis ekiplerine düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer aldı.

"MAHALLE GECEYİ GERGİN GEÇİRDİ"

Olayın meydana geldiği Turabiye mahallesi de geceyi gergin geçirdi. Polis ekiplerine düzenlenen saldırının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, 'Polise kalkan eller kırılsın' sloganlarıyla yürürken şüphelilerin iş yerine saldırdı. Vatandaşlar, iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verirken, polis ekipleri ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıonur sari:

polis şehit eden yavsklarin hep aynı hikayeyi anlatmasi avukatların srefsizligi

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Haber YorumlarıA. Erol:

SALMAYIN

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Haber YorumlarıMete Çavuş:

adlı kontrol şartı ile birlikte salındı bu hakimler savcılar ne içiyor bu ülkede bilmem

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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Yasanan olayi asla tasvip etmem, etmiyorum ama sormak istedigim soru polisler neden iki kisi ve sivil gidiyor? Burada (Hollanda) öyle bir ihbar olsa en az 5 polis arabasi dolu ve tam techizat gider. Biri polise silahmi dovrulttu digerleri adami kalbura cevirirler.

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Haber Yorumlarıhakan sorgular:

kimi neyle karıştırdığın farketmez polisimize yapılanın en ağır şekilde cezasını çekmeli

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Haber YorumlarıÖmer Mete:

Tamam.

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Haber YorumlarıBen Kemal:

Savunma Mantıklı. Olay anında ayırt edemez. Üniformasız polis müdahale etmemeliydi. Polisin karambol ortamına girmemesi gerekiyordu.

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Haber YorumlarıHASAN Bağdatlı:

Hiiiicc bişey olmaz rahat olun. Hepside adlı kontrol şartıyla serbest kalır. Ölen yada yaralanan polislerin yanına kar kalır.

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Haber YorumlarıHako Sanane:

Husumetlisi ile karıştırmış. Peki ama husumetliye neden silah sıkıyon? Yani bu mu? Gerçekten bu mu? Vay anasını

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Vahşi baıya hoşgeldiniz eski Türkiye yeni Teksas.

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