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2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar

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Tekirdağ'da evlilik dışı dünyaya gelen 2 günlük bebek aile meclisi kararıyla boğuldu. Öldürülen bebek evin bahçesine gömüldü ama ihbar üzerine cinayet ortaya çıktı. Haklarında dava açılan ve aldıkları hapis cezaları 2020 yılında onanan anne ile anneanne kayıplara karıştı. 5 yıllık aramalar yeni sonuç verdi ve iki kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan İ.A., 2010 yılında sevgilisinden hamile kaldı. Bu sırada İ.A.'nın sevgilisi askere gitti ve genç kadın hamileliğini 9 ay boyunca gizledi.

2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, beş yıl sonra yakalandılar

2 GÜNLÜK BEBEK AİLE MECLİSİ KARARIYLA BOĞULDU

Ancak İ.A., doğum sancıları tutunca, durumu ailesine anlattı. Genç kadının dünyaya getirdiği kız bebek, 2 günlükken aile meclisinin kararıyla boğuldu, ardından da evin bahçesine kazılan çukura atılıp üzerine beton döküldü.

2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, beş yıl sonra yakalandılar

BEBEĞİN CESEDİ BAHÇEDE BULUNDU

Olay, ankesörlü telefondan polisi arayan kişinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Polis, bahçede yaptığı kazıda bebeğin cesedi buldu. Olayın ardından gözaltına alınan anne İ.A ile anneanne T.S., tutuklandı. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında anne ile kızı 2018 yılında tahliye edildi. Devam eden süreçte mahkeme anne İ.A.'yı, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet, anneanne T.S.'yi ise 'Yakın akrabayı öldürmeye iştirak' suçundan 15 yıl hapse çarptırdı.

2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, beş yıl sonra yakalandılar

5 YIL SONRA YAKALANDILAR

Yargıtay'ın 2020 yılında cezaları onaması üzerine anne ile kızı her yerde aranmaya başlandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, İ.A. ile T.S.'nin Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bulundukları belirlendi. Anne ile kızı düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A ile annesi T.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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