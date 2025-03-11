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2 aylık eşinin satırla öldürdüğü Sevcan'ın cenazesinde dikkat çeken detay

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Antalya'da 2 ay önce evlendiği kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman tarafından satırla öldürülen 26 yaşındaki Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Sakman'ın tabutunu kadınlar taşıdı.

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, 2 ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı.

SATIRLA KATLETTİ

Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Sakman'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi.

KATİL KENDİ BOYNUNU DA KESMİŞ

İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Halit Can Sakman, evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boynunda kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

CİNAYETİN ARDINDAN ARKADAŞINI ARAMIŞ

Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdiğini söyledi.

Sevcan Demir Sakman'ın Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.

Satırla öldürülen Sevcan'ın cenazesinde dikkat çeken detay

CENAZEYİ KADINLAR TAŞIDI

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi. İskenderun Cemevi'nde Sakman için tören düzenlendi. Törene, annesi Havva Ünay, babası Günay Demir, kardeşi Ekin Demir, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede kızının tabutuna sarılan Günay Demir, "Kestiler kızımı" diyerek gözyaşı döktü. Tabutu öpüp ağlayan kardeşi Ekin ise "Ablam" diye feryat etti. Ekin'i babası yüzünü okşayarak teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Sakman'ın tabutunu kadınlar taşıdı. Sakman'ın cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Satırla öldürülen Sevcan'ın cenazesinde dikkat çeken detay

2 aylık eşinin satırla öldürdüğü Sevcan'ın cenazesinde dikkat çeken detay
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErdal_19:

Durduk yere ben kimsenin kimeyi öldürdüğünü görmedim daha bu yaşıma kadar

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Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıFuat Pinar:

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Haber YorumlarıKenan Haydan:

Kadının adı yok.

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Haber YorumlarıFuat Pinar:

bu vahşetlere idam uygulamayan devlet otoritesi sorumluları mahşerde vebal altındadır

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Kadınlar taşıyinca son bulacak tamam kameraları gören dayım

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