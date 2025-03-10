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Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
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Antalya'da Halit Can Sakman, kendisi gibi hemşire olan 2 ay önce evlendiği Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdü. Kendisi de boğazından yaralanan Halit Can Sakman, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Cinayet sonrası Sevcan hemşirenin annesi, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda21.30 sıralarındameydana gelen olayda, 2 ay önce evlenen Halit Can (26) ve Sevcan Demir Sakman (26) çifti, önceki gün maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. İddiaya göre Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurdu.

ÖLDÜRÜP, SATIRI BOĞAZINDA BIRAKTI

Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Karnında kesi bulunan Sakman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü, ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sevcan hemşire satırla öldürüldü

Halit Can Sakman ise evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boyun kısmında kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

ARKADAŞINI ARAYIP İTİRAF ETMİŞ

Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdiğini kaydetti.

Sevcan hemşire satırla öldürüldü

ANNE SİLİFKE'DEN GELDİ

Sevcan Demir Sakman'ın Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazenin, defnedilmek üzere Hatay'a götürüleceği öğrenildi.

Her ikisi de hemşire olan Sevcan Demir ve Halit Can Sakman çiftinin özel bir hastanede çalıştıkları ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBuRaK ÇaN:

Biz Evlenmek İçin Dua Ediyoruz Eş Arıyoruz Millet Öldürüyor. Biz Sevmeye Kıyamıyoruz İncinecek Diye Millet satırla kesiyor. ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Yeni evli çiftin evinde satır ne gezer. Psikopat adam belliki planlı

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Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

fotoğraflara bakacak olursak, hiç bir şey göründüğü gibi değil

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Yani ikisi de hemşire nereden baksan 120.000 TL para giriyor eve her ay… Ne maddi sıkıntısı ya?

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Haber YorumlarıAnil Ulker:

neden yapmış sebebi ne imiş

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Haber YorumlarıTeymur:

bence maddi sıkınyı değil madde sıkıntısı var gb....

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Memleketimizde şu gibi milyonlarca çift var. Hep sosyal medyaya mutluluk fotoları konur ama arkada ne yaşamlar var ne acılar var kavgalar ama olsun sorun değil sosyal medyada bizi mutlu görsünler

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