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2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı

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Konya'da bir emlakçı, tartıştığı arkadaşını tabancayla ağır yaraladıktan 2,5 saat sonra ofisini bastığı mimar arkadaşını da av tüfeği ile vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'da 37 yaşındaki emlakçı Mevlüt T., tartıştığı 32 yaşındaki arkadaşı Hasan Aktepe'yi tabancayla yaralayıp, ofisini bastığı 29 yaşındaki mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'ı ise av tüfeği ile öldürdü. Olay yerinden fazla uzaklaşamadan yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

ARKADAŞIYLA TARTIŞIP SİLAHINA DAVRANDI

İlk olay, dün saat 21.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Emlakçı Mevlüt T., arkadaşı Hasan Aktepe ile sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Mevlüt T., tabanca ile Aktepe'yi karnından vurup, kaçtı. Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Aktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı

AV TÜFEĞİYLEGÖĞSÜNDEN VURDU

Aktepe'yi yaraladıktan 2 buçuk saat sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'a gelen Mevlüt T., saat 23.30 sıralarında mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'ı ofisinde av tüfeği ile vurdu. Göğsünden yaralanan Kılıç hayatını kaybetti.

2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladıNecati Şadi Kılıç

ÇOK FAZLA KAÇAMADAN POLİSE YAKALANDI

Kaçan saldırgan olay yerine yakın bir noktada Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı

2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı

2 buçuk saat arayla dehşet saçtı! Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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