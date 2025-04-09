19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce Mustafa T. ile ikinci evliliğini yapan 19 yaşındaki Esma Özgüreli ve ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızından 3 gündür haber alınamıyor.

EŞİNİN UYUDUĞU SIRADA 3 YAŞINDAKİ KIZINI DA ALARAK EVDEN AYRILDI

Eşi Mustafa T. ile çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Esma Özgüreli, pazartesi günü eşinin uyuduğu sırada 3 yaşındaki kızı Burcu Çilem'i de yanına alarak evden ayrıldı.

NÜFUS CÜZDANI VE CEP TELEFONUNU EVDE BIRAKTI

Nüfus cüzdanı ve cep telefonunu evde bırakan Esma Özgüreli'den uzun süre haber alamayan eşi ve ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

3 gündür kendisinden ve küçük kızından haber alınamayan Esma Özgüreli ve küçük kızı Burcu Çilem'i bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.