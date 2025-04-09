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19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı

19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı
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Haberler
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Antalya'da 19 yaşındaki anne ve küçük kızından 3 gündür haber alınamıyor. Nüfus cüzdanı ve cep telefonunu evde bırakarak kayıplara karışan genç kadın ve kızını bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce Mustafa T. ile ikinci evliliğini yapan 19 yaşındaki Esma Özgüreli ve ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızından 3 gündür haber alınamıyor.

19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı

EŞİNİN UYUDUĞU SIRADA 3 YAŞINDAKİ KIZINI DA ALARAK EVDEN AYRILDI

Eşi Mustafa T. ile çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Esma Özgüreli, pazartesi günü eşinin uyuduğu sırada 3 yaşındaki kızı Burcu Çilem'i de yanına alarak evden ayrıldı.

19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı

NÜFUS CÜZDANI VE CEP TELEFONUNU EVDE BIRAKTI

Nüfus cüzdanı ve cep telefonunu evde bırakan Esma Özgüreli'den uzun süre haber alamayan eşi ve ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

3 gündür kendisinden ve küçük kızından haber alınamayan Esma Özgüreli ve küçük kızı Burcu Çilem'i bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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