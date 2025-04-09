Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar

İşte Trump'ın ticaret savaşında aldığı kararlar
Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

Çin'in misillemesine Trump'ın yanıtı sert oldu, vergiyi yine artırdı
Benzine büyük indirim geldi

Benzine büyük indirim geldi
Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde çobanlık yapan 19 yaşındaki Kamil Aslan'ın otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde dönünce köylüler, genç çobanı aramaya çıktı. Koyunların otlatıldığı dağlık araziye doğru giden köylüler, Aslan'ı defalarca bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde çobanlık yapan Kamil Aslan'ın dağlık alanda otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde köye döndü.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Aslan'ın sürünün başında olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru giderek arama çalışması yaptı. Aslan, Çiyaye Sipi bölgesinde bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu.

19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aslan'ın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Ah cehalet...Dogu bati farketmez, cehalet kol geziyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.