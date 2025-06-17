18 Yıl Sonra Yakalandı: Firari Cinayet Hükümlüsü Mersin'de Gizlenirken Düzenekle Tespit Edildi

18 Yıl Sonra Yakalandı: Firari Cinayet Hükümlüsü Mersin'de Gizlenirken Düzenekle Tespit Edildi
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18 yıl önce bir barda cinayet işleyen ve 20 yıl hapis cezası alan Orhan Ayhan, 8 yıl önce açık cezaevinden firar ederek kimliğini değiştirmişti. Ayhan, Mersin'de çöp atarken yakalandı. Adana Emniyeti, eski ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda firariyi kıskıvrak yakaladı.

Adana'da 18 yıl önce bir barda cinayet işleyip 20 yıl hapis cezası alan Orhan Ayhan, 8 yıl önce açık cezaevinden firar ederek kendisinin resminin olduğu başkasının kimliğiyle gizlenerek yaşadı. 18 yıl önce Ayhan'ın yakalayan polisler, yine şahsın peşinde düştü ve izini bulup Mersin'de çöp atmaya çıktığı sırada kıskıvrak yakaladı.

Olay, 18 Şubat 2007'de Seyhan Oteli'nde bulunan bir barda meydana geldi. Taksicilik yapan 24 yaşındaki Serkan Şaylanlı, burada oturduğu sırada 43 yaşındaki Orhan Ayan'ın silahlı saldırısına uğradı. Sağ koltuk altından vurulan Şaylanlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise havaya ateş ederek kaçtı. Kısa sürede polislerce yakalanan Ayan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında 20 yıl hapis cezası verildi.

"Nüfus müdürlüğünü bile kandırmış"

10 yıllık kaldığı kapalı cezaevinden açığa geçen hükümlü Ayhan, 2017 yılında firar etti. Cezaevinden kaçan ve yıllardır firar olan Ayhan, gerçek kimliğini farklı bir yöntemle gizledi. Hükümlü, arkadaşı R.Ö.'nün kimliğini kendi fotoğrafıyla nüfus müdürlüğünde yeniletti. R.Ö.'nün adına ama kendi yüzüyle kimlik sahibi olan Ayhan, yıllardır aranmasına rağmen bulunamadı.

"18 yıl önceki polisler yine yakaladı"

2017 yılındaki cinayetin ardından Ayan'ı yakalayıp cezaevine konulmasını sağlayan Adana İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise firariyi bulmak için çalışmaya devam etti. Ekiplerin aylarca süren çalışmasında Ayhan'ın Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Eve yakın bir noktada pusu kuran polisler, iki gün boyunca Ayhan'ın dışarı çıkmasını bekledi. 2 gün sonunda çöp atmak için dışarı çıkan Ayan'ı 18 yıl önce aynı cinayette görev yapan sivil ekip kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan hükümlü, R.Ö adına düzenlenmiş kimliği göstererek "Orhan Ayan'ı tanımıyorum" dedi ancak ekip şahıstan emin olunca parmak izine götürdü. Parmak izi alınan hükümlünün gerçek kimliği ortaya çıktı.

Adana'ya getirilen emniyetteki ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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